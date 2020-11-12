روايات عالمية تُقرأ «بالمِجهر»

الشارقة (الاتحاد)

من كان يعتقد أنه سيحاول القراءة للكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي بوساطة مجهر؟ هل خطر في بال أحد أن يتم جمع الرواية الخالدة «الإخوة كرامازوف» بأجزائها الأربعة في مجلّدات لا يتجاوز طولها الـ5 سم، وعرضها 2 سم؟ هذا ما سيجده القارئ على رفوف دار الرافدين للنشر والتوزيع من لبنان المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ39.

وفكرة العمل، بحسب القائمين على الدار، نبعت من حرصها على تقديم كلّ ما هو جديد ومميز للقارئ، مؤكدين أنها كتب تطلبت جهداً كبيراً يوازي صناعة الكتب العادية، مع الاختلاف في أن أغلفتها صنعت يدوياً لصعوبة العمل عليها في ماكينات الطباعة، كما أنها تخضع لعملية تدقيق ومراجعة كاملة ووافية، تماماً كما يحصل في الطبعات الأصلية.

وكانت الدار قد أطلقت هذا المشروع الذي يلفت انتباه زوّار الجناح لصغر حجمه ودقة تفاصيله، حيث يمكن للقارئ الذي يتمعّن في الصفحة أن يقرأ الحروف بوضوح، ولكنها تحتاج إلى نظر سليم، وإلا فسيلجأ القرّاء إلى نظارات أو عدسات مكبرة، وفي الوقت ذاته تطرح الدار رواية «الحرب والسلم» للمؤلف نفسه بأجزائها الأربعة بذات التصميم والدقة والأحجام، وقد وضعت جميعها في مكتبة خشبية مصغّرة الحجم، ومرفقة بفواصل كتب بأحجام تتناسب مع حجم الكتاب نفسه.