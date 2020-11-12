إصداران جديدان من «كومكس»

الشارقة (الاتحاد)

تقدّم «كومكس»، إحدى شركات «مجموعة كلمات»، إصدارين جديدين من القصص المصوّرة للقرّاء خلال مشاركتها في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويحمل الإصدار الأول عنوان «عادت إليّ» للكاتبة والفنانة السلوفينية مارتا بارتولي، ويخاطب الكبار والصغار على حد سواء، حيث ترسم بارتولي مواقف مؤثرة تعكس التأثير الكبير لتصرفات بسيطة، وقيم إنسانية، في عمل فنيّ يأخذ قارئه نحو آفاق من الإبداع والمغامرة ويشجعه على التفكير الإيجابي وتأمّل الأشياء من حوله.

أما الإصدار الثاني فجاء بعنوان «دليل التربية على طريقتي»، الذي يعد الجزء الثاني من «دليل الأب السيئ» الذي أصدرته الدار العام الماضي المؤلف الفرنسي غي دوليل، والكتاب نقلته إلى العربية سمر محفوظ برّاج.

وتتوفر الإصدارات الجديدة للشراء في جناح مجموعة كلمات في المعرض، (القاعة 1 – رقم الجناح W1)، كما يمكن للقراء شراء الكتب عبر الموقع الإلكتروني: www.kalimatgroup.ae.