إطلاق الموسم التاسع لبرنامج «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، انطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، وفتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة عبر موقعه الإلكتروني حتى 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبرنامج آلية التسجيل للراغبين بالمشاركة، بدءاً من الدخول إلى الموقع الإلكتروني إلى جانب شروطها والتي تتمثل في ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً، ولا يزيد على 45 عاماً، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها عن 20 بيتاً، ولا تقل عن 8 أبيات، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها عن مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً، وإرسال السيرة الذاتية للمُترشح متضمنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته وبيانات التواصل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.princeofpoets.ae. وستقوم لجنة التحكيم من جانبها بفرز طلبات الترشيح وتقييم القصائد وإجراء المقابلات عن بعد، بعد انتهاء فترة التسجيل وفق معايير فنية ونقدية دقيقة لاختيار القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعراً الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على لقب «أمير الشعراء»، وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

ويأتي إطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، ولذا تحرص اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بما يضمن سلامة وأمن الجميع.

ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه والترويج له في الأوساط العربية وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية، والتأكيد على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.