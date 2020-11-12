سلسلة ورش وبرامج لإعداد الكتّاب بـ«معرض الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) - نظّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة جلسات حوارية وورش إبداعية (عن بُعد)، استضافت فيها نخبة من الكتاب والمبدعين والمثقفين الإماراتيين والعرب ضمن برنامج «دبي الدولي للكتابة».

وتوزعت فعاليات المؤسسة، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من زوار المعرض، على عدة محاور منها المتعلقة بفن القصة القصيرة، وأخرى أدب الطفل، فيما خصصت بعضها لتتناول الكتابة لليافعين، كما استعرضت المؤسسة في جناحها الخاص، رؤية «برنامج دبي الدولي للكتابة» الذي تقوده لتعزيز حراك المعرفة والإبداع الإماراتي والعربي.

وشهدت فعاليات المؤسسة قراءات قصصية أدارها القاص السوري مدرب الكتابة، إسلام بوشكير، واستضافت خلالها عدداً من منتسبي برنامج «دبي الدولي للكتابة».

واحتفالاً بإطلاق المؤسسة لدورة «كتابة أدب الطفل» عن بُعد/ فرع الكويت، جمع برنامج المؤسسة المخصص لأدب الطفل ورشاً قدمتها المدربة الكاتبة هدى الشوا، لتسعة متدربين من مختلف أرجاء الوطن العربي.

ونظمت المؤسسة جلسات حوارية مع منتسبي برنامج دبي الدولي للكتابة - أدب اليافعين، أدارتها د. وفاء ثابت المزغني المشرفة على الورشة.