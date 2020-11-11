رؤساء اتحادات النشر العربية: مكرمة حاكم الشارقة رسالة بضرورة حماية الكتاب

الشارقة (الاتحاد)

وجّه رؤساء اتحادات النشر العربية، وعدد من الناشرين، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثمّنوا فيها جهود سموه الكريمة في دعم ومتابعة الحِراك الثقافي وصناعة النشر، مؤكدين أن المكرمة التي تفضّل بها سموه الاثنين الماضي، بإعفاء الناشرين المشاركين بالدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات أجنحتها المتواجدة في الحدث أنقذت صناعة النشر العربي، ووجهت رسالة للعالم أجمع بضرورة حماية الكتاب والنهوض بصناعه.

وعن هذه المكرمة، قال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد: «نثمّن المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تجسّد حرص سموه على الاستجابة لمطالب الناشرين العرب، وتعكس تلمّسه لواقع النشر وضرورة دعم العاملين فيه في هذه الظروف التي يمرّ بها العالم بأسره، جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد».

ومن جانبه أكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تقدم نموذجاً دولياً لرعاية قطاع النشر والنهوض بجهود العاملين فيه، فهي مكرمة غير مسبوقة، وتجسد على أرض الواقع الرؤى والرسائل التي تتبناها الإمارة في قيادة مشروعها الثقافي والحضاري، لافتاً إلى أن هذه المكرمة تحمّل الناشرين مسؤوليات كبيرة، تجاه سوق الكتاب، وتعزز فيهم الالتزام بواجبهم تجاه المكتبة العربية والعالمية، من خلال تقديم أعمال نوعية تخدم راهن ومستقبل بلدانهم.

وبدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده مصطفى: «نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السخية التي تعكس وقوفه المتواصل إلى جانب الناشرين العرب ودعمهم بكل ما يلزم لاستمرار أعمالهم، ونقدّر الجهود الكبيرة المبذولة لإقامة الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب ليكون أول تظاهرة معنية بالكتاب تقام على الصعيدين العربي والعالمي في هذه الظروف».

وقال رئيس اتحاد الناشرين السوريين، هيثم موفق الحافظ: «لطالما كان لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، بالغ الأثر في خدمة الثقافة العربية والعاملين فيها، وها هي اليوم تأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره جرّاء انتشار الجائحة، ما يدفع قدماً نحو مواصلة العمل على صناعة الكتاب، الذي يعتبر الركيزة الأساسية للحراك الثقافي».

وتقدم نور الهدى محمد، أمين عام اتحاد الناشرين السودانيين، بخالص الشكر والعرفان إلى إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 39 على جهودهم في تنظيم المعرض في صورته المثلى، مثمناً مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعفاء الناشرين من رسوم إيجار المشاركة في المعرض.

ومن جانبه قال منذر ساسي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الناشرين التونسيين: «هذا ما عهدناه كناشرين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونثمّن نيابة عن اتحاد الناشرين التونسيين هذه الخطوة المباركة التي تدفع باتجاه مواصلة الناشرين لأعمالهم خلال هذه الفترة، كما أنها تمثّل دعوة لجميع الدول للوقوف إلى جانب الناشر في هذه الظروف التي يمرّ بها».

وعلى صعيد دور النشر العربية المشاركة في الحدث، ثمّن العديد من الناشرين العرب المشاركين مكرمة سموه لدعم النشر والناشرين، والتي ساهمت في تخفيف ثقل الأعباء على الناشرين.