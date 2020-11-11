توقيع إصدارات جديدة لنادي تراث الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

شهدت منصة توقيع الكتب في معرض الشارقة الدولي للكتاب، توقيع عدد من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، وهي كتاب «وقفات في تاريخ الإمارات» للدكتور سيف البدواوي، وكتاب «الهوية الوطنية الإماراتية في الشعر النبطي» لفهد المعمري، الكاتب والباحث في التراث الشعبي الإماراتي، وكتاب «ملابس وحلي سكان إمارة أبوظبي 1850 -1950» لبثينة سالم القبيسي، الكاتبة والباحثة في تاريخ إمارة أبوظبي، وكتاب «مع المخطوطات والمصادر» لعبد الله يحيى، الباحث المتخصص في تحقيق المخطوطات بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث: إن مشاركة النادي هذا العام جاءت متميزة بإصدار النادي العديد من الكتب الجديدة والمهمة في مجال تراث وتاريخ الدولة، وإن مشاركة النادي في معرض الشارقة الدولي للكتاب تتسق مع أهداف ورؤية النادي، الرامية إلى حفظ ونشر وتوثيق تراث الوطن من خلال إصدارات الكتب في مختلف المجالات.