انطلاق «مؤتمر المكتبات» بمشاركة 723 مكتبياً من 51 دولة

الشارقة (الاتحاد)

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020 مساء أمس الأول (الثلاثاء)، انطلاق أعمال الدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات»، الذي يتم تنظيمه عن بُعد، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري، وبمشاركة 723 ضيفاً، من 51 دولة، منها 11 دولة تنضم للمرة الأولى.

وانطلقت أعمال المؤتمر، الذي يتم بثه من الولايات المتحدة الأميركية، بكلمات افتتاحية لكل من أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وجوليوس س. جيفرسون الابن رئيس جمعية المكتبات الأميركية، القائم بأعمال الرئيس، خدمات الباحثين والمراجع في مكتبة الكونجرس.

وقال العامري: «إن الشارقة تمضي برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تدعيم مكانة المكتبات وفتح أبوابها لتكون عامّة أمام جميع سكّان وزوّار إمارة الشارقة والدولة، حيث نجتمع اليوم من مختلف بلدان العالم، وبالتزامن مع فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، لنضع جملة من التصورات والآراء، ونناقش الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المكتبات، في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأضاف العامري: «نجتمع لنناقش معاً محوراً رئيسياً يعنى بمواجهة المكتبات وأمنائها لتحديات الوضع الجديد، من خلال تركيز جلسات المؤتمر على تطوير آلية عمل المكتبات والارتقاء بأدواتها، ومناقشة أثر الأنظمة الحديثة على سير أعمالها، بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات الجديدة، التي تخدم النهوض بقطاع المكتبات وترسيخ مكانتها الأساسية في المجتمع».

وفي كلمته التي ألقاها تحت عنوان: «مواجهة التحدي خلال الأزمة»، أكد جوليوس سي. جيفرسون الابن أن الجمعية استطاعت التعامل مع الأزمة التي سببها انتشار الوباء، ونجحت في الخروج منها أقوى مما كانت عليه.