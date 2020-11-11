ثقافة الطهي حول العالم وعبر التاريخ

الشارقة (الاتحاد)

الزائر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، يجد الكثير من الكتب التي تتناول تاريخ الأطعمة والمذاقات، التي تخبرنا عن علاقة طويلة شكّلها الإنسان وابتكرها وتفنن في صناعتها، وقد يدلّ الزائر كتاب «فنّ الطهو والإنثروبولوجيا» للمؤلفة الفلبينية جوي أدابون، الصادر عن دار كلمة للنشر، على الكثير من الأسرار فهو مؤلف يتحدث عن علاقة المؤلفة بالمطابخ الإماراتية والمصرية وغيرها من الدول التي زارتها والتي تمتاز بأسلوب طهي شرق- أوسطي، وتمتلك تنوعاً في المكونات لا تقتصر على الأسلوب الكلاسيكي وحسب.

أما كتاب «الطعام والمجتمع في العصر الكلاسيكي القديم»، فهو جهد دؤوب عمل عليه المؤلف بيتر غرانسي ونشرته دار كلمة، وعالج فيه من منظور ثقافي ظاهر الطعام وسياقه التاريخي في العصور القديمة.

وتعرض الدار كتاب «الصحة- الطبخ- الجمال» لجيليان ترافورد، الذي يعرف بالكثير من العلوم المعنية بالعطارة وتوابع الأعشاب وفوائدها وثقافة الشعوب واستخداماتها، إلى جانب كتاب «الطبيخ» -إصلاح الأغذية والمأكولات وطيبات الأطعمة المصنوعات، مما استُخرج من كُتبِ الطُبَّ وألفاظ الطُهاة وأهل اللُبَّ، الذي جاء من تأليف أبي محمد المُظفّر بن نصر بن سيار الورّاق (من القرن الرابع هجري)، ويروي فيه بعض المعطيات البعيدة والقريبة المتصلة بثقافة الطعام، ويعرض خواصّه ومصادره وفلسفة تأليفه إلى جانب الحديث عن فنون الطهي والطبيخ، وأهميتها في تقويم حياة الشعوب، وغيرها الكثير من المعارف.