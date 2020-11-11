القفز عن الكوكب بشَعرها الطويل!

(1)

ماذا لو استجاب نيكوس كزانتزاكس لفرصة الهروب من الكرة الأرضية بصحبة المرأة القوقازية (باربرا)؟ حين شمخت على ضفة البحر الأسود في «باتوم»، كتمثال عتيق لإلهة الحُب والسلام في القفقاس، فكّت الشريط الحريري الملتف على رأسها، فانسدل الشعر المُزرق طويلاً وأبدياً، أيقظت به صخب الكنائس وآلاف الأرواح.

أغمضت عينيها وهتفت: «أمسك بي من شعري يا نيكوس، ولنقفز في القارب...».

ماذا لو أمسك كازانتزاكس بتلك اللحظة القدسية؟ لحظة الهذيان في النعيم حين اخترق الصدى قوسُ المشيئة، حيث ذاكرة التفاحة المتداولة بين آدم وحواء؟ ماذا لو أمسك بشعرها الذي انسدل منه سحر السهل ورائحة العشب وطواحين الوديان، وأبحرت عليه قوارب الغوث والسفر الطويل العميق إلى بدايات غامرة ببدايات أخرى مجهولة، وبلا مآل محدد.

«أمسك بي من شعري.. ولنقفز في القارب» لماذا كان الطلب شعراً؟ بهذه المواربة السّحرية الطافحة بالمجاز الهذياني الخلاق؟ لوحة من الكمال الرومانسيّ تشكّلت من لمحة واحدة في جملة واحدة ومن نسيج يافع، واللافت أن هذه العبارة أوجزت سحر الخطاب الإشاري في التقاليد الحوارية عند نساء الهضاب في القوقاز المعترف لهن على مرّ الزمان بعزّة النّفس والكبرياء، فالمرأة رغم ما تقاسيه من معاناة الحرب، إلا أنها طرحت فكرة الهروب بمناورة ذوقيّة، وإتيان لفظي لا تُسطّح به رغبتها، ولا تُفصح بفجاجة عن طلب الاقتران العاجل.

فكان شعرها الطويل هو الوثيقة، سيوقع عليها الزمن، ليرحلا معاً في طريق اندحار الشقاء الأرضيّ. شَعرُها.. الوجود الطاقي لمعبر السلام النافذ نحو مطلق النجاة، فرصة تفتح بها بوابة الهرب والاندفاع إلى الغيب، كان شَعرها كفيلاً بالوصول إلى قبة الكون.

ورغم أن القارب كان منتظراً مباركة اللحظة، وكان البحر ساكناً منتظراً ولادة الحدث القدريّ، إلا أن كازنتزاكس ظلّ جامداً في النص، حائراً في كتاب القدر، ساكناً بذهول حتى هذه اللحظة، شاحباً متطلعاً بحسرة إلى البحر، إلى أن تلاشى السّحر من أمامه.

لفّت المرأة القارب في شعرها، واختفت إلى الأبد.

(2)

لكن «بودلير» حرّك تيار القدر باتجاهه وانتهز الفرصة، أمسك المرأة من شعرها، فانسدل منه القارب، ليبحر في شَعرها الطويل نحو جدول البريّة ولحظة السلام بين حقول القمح في الأرياف الزنجية القديمة.

نصف كرة الأرض في شَعرها، ولقد رأى مرفأ التناغم السلميّ مع الخطر، كان شَعرها المتدفق حماسة على البلاد مثل جنديّ عائد إلى حبيبته الفلاحة من الحرب بعدما ربح روحه، هكذا يرى بودلير شَعر حبيبته المتوهج المتوحش، وكأنه الغجريّ الذي يجري في دمه جنون امتلاك ذلك الجمال والرقص بين سنابله وشمّه حدّ المجاعة، حدّ فناء العالم ونفاد آخر نفحة في الوجود:

«دعيني أكتشف، طويلاً طويلاً، رائحةَ شعرك، وأُغرِقُ فيه وجهي كظامئ إلى ماء نبع، وأحرِّكه بيدي كمنديل عطر، كي أهزَّ الذكريات في الفضاء.

شعرك يضم الحلم كلَّه، تملؤه الأشرعة والصواري، شعرك يضم البحار الشاسعة التي تحملني رياحُها الموسمية إلى أقاليم ساحرة، حيث الفضاء أعمق وأصفى».

(3)

ثمة قارب للنجاة في شَعر المرأة الطويل، شعرها الطويل قارب وبحر وامتداد، القارب فرصة القفز من الكوكب، واللافت عند أغلب الشعراء هو البحث عن الاتحاد مع شكل أعلى للصورة الأسطورية الخلاقة في شَعر المرأة المنساب طولاً، كمصدر للأمان والحماية والخلاص والهروب من الأرض، يتقمص شعرها الطويل أدواراً شعرية فتيّة في العناية الأمومية، كوحدة متجانسة من بضع سنوات ضوئية أو حيوات متعددة، نشعر حيال امتداده السريالي بقوة جبّارة (لطاقة حنين) تساندنا كأرواح طال شقاؤها على الأرض.

ومن شعر المرأة المُحيطيّ كدرب التبانة عند كازانتزاكس وكالسّلّم الموسيقي عند بودلير، إلى التواري في الكثافة الغابيّة عند البولندي «زبيغنيف هربرت» الذي استعار الغابة كدلالة موحية بالشَّعر الكثيف للحبيبة، وفرصة بلوغ جسارة التواري والسكن في الظلال.

شعرها غابة مطيرة ممتدة بالأمان، غابة وحيدة نجت من حريق الجيولوجيا الضاري، والمستعر على التاريخ الطويل للأرض وذرات الجغرافيا المتناهبة، توقاً للمجهول في الكثافة والتوريات الممكنة، بحثاً عن مأوى آمن محفّز لخلق استعارة شعرية حاسمة وفضاء لجوء حميمي:

الغابات احترقت

هرع الناس إلى الملاجئ

لكنّه قال إن لزوجته شَعراً

يمكنُ الاختباءُ فيه.

(4)

ولكن، ماذا لو كان شعرها الطويل شجرة خرنوب فتيّة؟ مغطاة بثمار وأعشاش ونذور، وطن معبأ بالليل والنجوم والأرصفة، شجرة خرنوب وحيدة في سهل مفتوح على الهواء، مفتوح على حزن الينابيع الأولى وقشرة الحياة التي لم تكتمل بخوض المغامرة إلى أقصاها وأبعد حالات الهياج والجموح؟

رياض الريّس الذي بالكاد أمسك بخطوته واقترب من الحياة، ودنت حواسه من شَعرها الشجريّ الطويل، وقبل أن يلمس النهر ليغسله به، تحوّل إلى كوكب مائي صغير، ضمن مجموعة شمسية خاصة بأرواح الشعراء، حيث الكيانات السابحة بحرية في مساحات التعارف الكونيّ.

شَعرها المنسيّ في الحقول مهدد بالاغتيال وإن كان شجرة طلسمية ضائعة الجهات، رُبِطت بين أغصانها شرائط الأقمشة الملونة بنذور الأمهات، إلا أنه لم يمنحها سلاماً وصوناً:

«س» التي يركض في شعرها حصان هائج

وساقية أنين

نامت في فراشي البارحة

بعد أن نفضت عن شعرها الخرنوبي الخفيف

ستُّ مدرعات محطمة

وحقلاً من الذرة الصفراء».

(5)

مع ترنميّة السيدة فيروز في الصباح: «يارا الجدايلها شُقر، فيهن يتمرجح عُمر»، أعود لكزانتزاكس الثابت في ذاكرة الندم بعد إبحار امرأة الفراديس صاحبة الشعر الزورقيّ، لأتساءل: هل شعرها الطويل زمن؟ أم أنه لسان العبور من المتاهة؟

ماذا لو أمسك كزنتزاكس بها من شعرها كنبوءة، وقفز في القارب قبل أن يُدمّر الكوكب نفسه؟ لماذا أضاع فرصة الخروج من الجحيم والبحث عن الجنة... ولو بخطيئة؟

(وبعد آلاف السنين، في شيخوختي، أغمض عيني فتزدهر الغابات من جديد، ويدق البحر الأسود صدغي، وتأتي باربرا، تجلس أمامي، متربعة على الحصى الأبيض، أتطلع إليها وأسأل نفسي: هل أخطأت في عدم الإمساك باللحظة القدسية من شعرها؟). تقرير إلى غوريكو، ص: 501.