«مجمع اللغة العربية» يحتفي بلغة الضاد

الشارقة (الاتحاد)

يفتح مجمع اللغة العربية في الشارقة أبوابه لعشّاق اللغة، وروّاد العربية، خلال مشاركته في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث يقدّم الجهود التي قادها في سبيل الحفاظ على اللغة العربية، كما يعرض المجلّدات الثمانية الأولى من مشروع المعجم التاريخي للغة العربية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً. ويقدّم المجمع لضيوف منصته في القاعة 5، إصدارات من العدد الجديد لمجلة «العربية لساني» الفصلية الصادرة عن المجمع.

ويتيح الجناح أمام الزوار الاطلاع على المجلدات الثمانية من المعجم التاريخي للغة العربيّة التي تشمل حرفي الهمزة والباء، وتؤّرِّخ لتاريخ المفردات وتعرض تطوّر وتحوّل معانيها ودلالات استخدامها عبر العصور.

كما يستعرض المجمع خطوات ومراحل إنجاز مشروع المعجم التاريخي.