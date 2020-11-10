إيان رانكين يروي قصة شغفه بأدب الجريمة

الشارقة (الاتحاد)

استضافت فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكاتب البريطاني إيان رانكين، مؤلف الروايات البوليسية الحاصل على عدة جوائز عالمية، في جلسة افتراضية أقيمت عن بُعد على منصة «الشارقة تقرأ»، تحدث فيها عن تجربته وشغفه بأدب الجريمة.

وتناول الكاتب خلال الجلسة التي أدارها توني ماليكان، أحدث أعماله ضمن سلسلته الشهيرة «المفتش ريبوس»، وهي رواية بعنوان «أغنية للأيام الصعبة»، حيث أكد أن اختياره لهذا العنوان لا يحمل إشارة إلى جائحة كورونا، بل جاء قبل انتشارها بفترة طويلة، وقال: «في أواسط عام 2019، كنت أرى أن العالم أجمع يعاني من أوضاع صعبة سواء بسبب حرائق الغابات في أستراليا على سبيل المثال، أو غيرها من الكوارث والأزمات، وهذا ما أوحى إليّ باختيار عنوان روايتي الجديدة». وكشف أن أحداث الرواية التي صدرت في شهر سبتمبر، تجري في معسكر اعتقال خيالي يقع على الساحل الشمالي لاسكتلندا الذي طالما كان محطّ اهتمام المؤرخين المحليين، ويمثل في الرواية مسرحاً للغز جديد يحاول المفتش جون ريبوس حلّه، وأوضح أن الرواية تناقش أوجه التشابه بين حياة الإنسان في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي، كما تتناول الواقع الذي نعيشه اليوم وتصورات الكاتب للمستقبل.