323 إصداراً مسرحياً لثقافية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة العديد من الكتب في مجال المسرح.

ويضم جناح الدائرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب إصدارات لـ«323» عنواناً، أحدثها في عام 2020 (المسرح والمجايلة - التواصل والتقاطع إعداد عصام أبو القاسم)، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2018-2019 (كوميديا بلا ألوان- سدرة الشيخ الأبيض- حارس النور) إعداد سامي إبراهيم بلال- عماد بن محسن الشنفري- عبدالله صالح، مسرح فرسان التحدي لمحمود كحيلة، الإخراج والسينوغرافيا في المسرح المعاصر- حدود العلاقة وتحدياتها إعداد عصام أبو القاسم، التجريبية الشعبية - الدراماتورج وسؤال التراث لقاسم محمد/‏‏‏ تجميع ومراجعة: د. يوسف عيدابي- خالدة مجيد، العرض عرضان لجهاد عبدالوهاب عبدالرحمن، حي الهجالات ليونس الشرقي، أجدل ضفيرة طفلتي بين شعري الأسود لآمال الرامي. يذكر أن دائرة الثقافة تشارك بأكثر من 1690 عنواناً في مجالات مختلفة بالإضافة إلى المجلات الصادرة عنها.