تعقيم يومي شامل لقاعات معرض الشارقة للكتاب

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية الزوار والمشاركين، يخصص معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يتواصل حتى 14 نوفمبر الجاري، برنامج تعقيم يومي شامل لكافة قاعات مركز إكسبو الشارقة وردهاته، يُطهّر فيه فريق التعقيم المتخصص كل ركن وزاوية، وكافة الأسطح يومياً على مدار خمس ساعات، من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً.

ويستخدم الفريق المتخصص أجهزة التعقيم الذكية بالأشعة فوق البنفسجية التي أطلقتها مؤسسة «سانيتايزإكسبيرتس» (خبراء التعقيم)، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، حيث يبدأ الفريق في منتصف الليل بالقاعتين رقم 5 و6، على مدار ساعتين، لينتقلوا بعدها إلى القاعتين رقم 1 و3 على مدار ساعة ونصف، وأخيراً إلى القاعتين رقم 2 و4 من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة صباحاً. وتمتلك أجهزة التعقيم الحديثة المستعملة القدرة على تعقيم 320 متراً مربعاً في الساعة الواحدة، وتساوي كفاءتها عشرة أضعاف كفاءة وسائل التعقيم الاعتيادية.

واستكمل المعرض سلسلة إجراءاته الاحترازية، بالاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه، والماسحات الحرارية، وتوفير مواد التعقيم، كما تشمل الإجراءات التسجيل المسبق للزوار.