«القرية الإلكترونية».. بوابة معرفية لكنوز الثقافة العربية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كثير من المواقع الإلكترونية توفر الكتب العربية على «الإنترنت»، إلا أن موقع الورّاق يتميز بأنه يقدم الأدوات الضرورية للاستفادة من هذه الكتب، ويأتي في مقدمة هذه الأدوات محرك البحث النصي الخاص الذي يعمل المشرفون على تطويره منذ سنوات طويلة، حيث العمل الدؤوب والمتواصل، من خلال الأبحاث المعمقة في مجال تقنيات البحث واسترجاع المعلومات. هذا ما أشارت إليه جلسة الحوار الافتراضية، أول أمس، التي نظمها موقع القرية الإلكترونية ومشروعاتها الثقافية في الإمارات، التي يرعاها الشاعر محمد أحمد السويدي، وأدار جلسة الحوار الشاعر وليد علاء الدين، المستشار الإعلامي للقرية الإلكترونية، وقدم محمد السقا، المستشار الثقافي ومدير تطوير المحتوى الرقمي العربي في الموقع، عرضاً شاملاً لما يحتويه الموقع، وذلك بحضور عدد من الكتاب والمترجمين الذين يعملون في هذا المشروع الثقافي المهم.

جاهزية «الورّاق»

وأشار السقا في سياق حديثه إلى أن القرية الإلكترونية تقدم حلولاً مشرقة للمحتويات بما يؤدي لتغطية الاحتياج العالمي، من حيث جاهزية «الورّاق» المكتمل والمتوافق مع جميع المتصفحات الحديثة في نسخة الشبكة العالمية، ونسخة التطبيق المتوافقة مع أنظمة التشغيل العالمية Android وIOS، موضحاً أن فريق العمل يضم مجموعة من الباحثين في علوم اللغة والتاريخ والتراث العربي، المتمرسين في تطويع البيئة الرقمية وأدواتها لخلق المحتوى الرقمي العربي الراقي، وهم يعملون في «الورّاق» ولديهم خبرة طويلة نتيجة عملهم لسنوات عديدة، إضافة إلى خبرتهم العلمية الطويلة.

وحول التطوير الجديد، أوضح السقا قائلاً: رفد فريق العمل مجموعة من المبرمجين المتمكنين من استخدام تقنية المعلومات وأدوات النشر الإلكتروني، وهم يمتازون بخبرة طويلة في المعالجة الرقمية للغة العربية، وهذه العوامل ساعدت على بناء مكانة مكتبة الوراق، باعتماد التطوير الداعم والمستمر لزيادة وتحسين تجربة المستخدم وهيكلية المعلومات، مبيناً أن فكرة «الورّاق» بدأت في عام 1998 وقد تم إطلاق المرحلة الأولى منه في عام 2000، ثم تطورت مكتبة الورّاق على مدى سنوات طويلة، وتم اختبارها من قبل مئات الألوف من المستخدمين، كما شكل لنا التواصل مع المستخدمين، من خلال عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، مصدراً مهماً للوقوف على احتياجاتهم وتجاربهم وآرائهم.

ولفت السقا إلى أن القرية الإلكترونية مؤسسة إماراتية مقرها أبوظبي، تأسست عام 1998، وهي تعمل في مجال النشر الإلكتروني وتطوير المحتوى الرقمي والمزج بين الوسائط المتعددة، وتطرح مشروعات ثقافية وفنية ومعرفية ذات طابع حضاري، فتركز اهتمامها على التراث العلمي العربي، وعلى العلوم الإسلامية، واللغة العربية، والشعر العربي، وأدب الرحلة، وحضارة المكان. وقد استطاعت خلال عقدين إنشاء وتطوير العديد من المواقع والتطبيقات على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، منها: «ارتياد الآفاق» الخاص بأدب الرحلة، الوراق، تطبيق ابن بطوطة، حوايا، المعلقات، واحة المتنبي، أطــلـس القـرآن.

14 موقعاً و25 تطبيقاً

وقد استعرضت الجلسة التطبيقات التي تقدمها القرية وتبلغ قرابة 14 موقعاً إلكترونياً، وقرابة الـ25 تطبيقاً للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ونوه محمد السقا إلى أن تطبيق الوراق حل برمجي متكامل للمكتبة الرقمية لعرض المحتوى الرقمي، وتصفحه والبحث فيه، وفهرسته ومشاركته بشكل تفاعلي، منوهاً بأن المكتبة تحتوي أكثر من ألف مجلد من أمهات الكتب التراثية العربية في التاريخ والأدب، واللغة، والفلسفة وغيرها، كما يمكن للمتصفح تقليب وتكبير صفحات الكتاب مباشرة من الموقع، واستخدام فهرس المحتويات للتنقل داخل الكتاب. إضافة إلى بحث علمي موجز حول الكتاب ومؤلفه، والفترة التي ألف فيها، ومخطوطة الكتاب، وأهمية الربط مع لسان العرب، حيث يستطيع المستخدم دوماً الاستعانة بهذا القاموس الموسوعي، وهو من أهم المعاجم اللغوية العربية، للوصول إلى معاني الكلمات داخل الكتب بسهولة.

وختم محمد السقا العرض بالإشارة إلى الخط الزمني، مؤكداً أنه من أهم الخدمات التي استطاع الوراق تطويرها عبر سنوات، وهي (المسطرة الزمنية) من خلال مسارين متوازيين (المؤلفين) والمؤلفات، وذلك عبر 1400 سنة من الزمن. وتهدف القرية الإلكترونية إلى نشر تراث الأمم والحضارات على الوسائط الإلكترونية، وقد اختير الوراق من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2004 كمشروع رائد لنشر التراث العربي على الإنترنت، إضافة إلى «اليونسكو»، كما اختارته الجامعة الأميركية كمشروع بحثي نموذجي لطلبة قسم المكتبات وتكنولوجيا التعليم. وفاز الوراق بجائزة أفضل محتوى ثقافي في الإمارات.