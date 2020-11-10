في أميركا.. المتاحف تبيع كنوزها!

مدني قصري

بعد تأثرها بشدة بالأزمة الصحية المرتبطة بـ«كورونا»، تبيع بعض المتاحف الأميركية الأعمال في المزاد من أجل البقاء، وهذه ممارسة لا يمكن تصور حدوثها في فرنسا، مثلاً، وتمرّ المؤسسات الثقافية في أميركا بحالة من الاضطراب، وفي الآونة الأخيرة، دعا حسابٌ على Instagram الأميركيين إلى مقاطعة متاحفهم -التي أعاد بعضُها للتو فتحَ أبوابه ما بعد الوباء- للتنديد بما يعتبره عنصرية وتمييزاً في عالم الفن، إنها خيبة أمل أخرى لمؤسسات المتاحف التي واجهت، منذ الإغلاق، أكبر صعوبة في استقطاب الجمهور. وبالإضافة إلى تقليص حجم القوى العاملة لديها -مثل مؤسسة MoMA، التي استغنت بشكل نهائي عن أكثر من 17% من موظفيها- وصلت خسائر الدخل إلى 80%، وستستمر هذه الخسائر في الزيادة مع ركود حركة السياحة، ويضاف إلى ذلك أيضاً انخفاضٌ في التبرعات، بسبب عدم استقرار الأسواق المالية.

ووفقاً لجمعية مديري المتاحف الفنية (AAMD)، فقد يضطر العديد من المؤسسات إلى التوقف عن العمل إذا استمر «كورونا» ومنَع العودةَ الطبيعية إلى النشاط، ولكن من أجل البقاء، قررت (AAMD) مؤخراً تخفيف الإطار القانوني للتنازل عن الأعمال المتحفية، أي القواعد المتعلقة بالتخلي عن الممتلكات المحفوظة في المجموعات المتحفية، وبذلك تستطيع أي مؤسسة متحفية، التخلي عن إحدى قطعها، على سبيل المثال، لبيعها في مزاد علني. وكان هذا هو الحال في 15 أكتوبر الجاري في كريستي Christie›s، حيث بيع اثنا عشر عملاً من متحف بروكلين في نيويورك بالمزاد مقابل مبلغ يقدر بعدة ملايين من اليورو، ويمكن استخدام الأموال المتأتية من بيع الأعمال الفنية فقط لاقتناء أعمال أخرى، فالأموال لا تستخدم إلا لغرض واحد فحسب: عمليات الاقتناء المستقبلية.

وقد استخدمت العديد من المتاحف هذا التدبير، ومنها متحف Met inNew York، ومنذ عام 2004، باع هذا المتحف مئات الأعمال، أحياناً تحت الضغط، للحصول على أعمال جديدة، ومن ذلك بيع لوحة لتيسو Tissot في أكتوبر 2013 مقابل أكثر من مليوني يورو. وفي ظل الأزمة، وحتى 10 أبريل 2022، ستكون المتاحف الأميركية قادرة على بيع الأعمال المتحفية، دون أي التزام بالحصول على أعمال في المقابل.