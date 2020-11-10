صدور «على قرن الكركدن» بـ«العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

صدرَت عن منشورات المتوسط - إيطاليا، الطبعة الورقية للرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية فرانشيسكا بيلّينو، المعروفة باهتمامها بقضايا العالم العربي وثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط، وحملت عنوان: «على قَرنِ الكَرْكَدَن»، وترجمت الرواية عن الإيطالية المترجمة سوسن بوعائشة، وراجع الترجمة ودققها المترجم التونسي أحمد الصمعي، وكانت الرواية قد أُتيحت «إلكترونياً» وبالمجَّان طيلة شهر مايو 2020، في مبادرةٍ من المتوسّط وبتعاون مشترك مع كل من موقع «ألترا صوت» ومنصة الكتب العربية الإلكترونية «أبجد»؛ تضامناً مع القرَّاء في منازلهم، بإهدائهم كتاباً جديداً بالكامل، ليكون معهم وهم يقضون وقتهم في الحجر حفاظاً على حياة العالم.

وفي روايتها «على قرن الكَرْكَدَنّ»، تروي فرانشيسكا بيلّينو بأسلوبٍ سينمائيٍّ تشويقيٍّ، ذكرياتِ ماري مع مريم، التي تمرُّ أمامَنا كشريطَ فيلمٍ على الطريق؛ بين الحياةِ في روما والعطلات الصيْفيّة في القيروان، تستحضرُها الكاتبةُ بكلٍّ تفاصيلها، ولا تتوقّف عندها، بل تتقاطع مع ما كانت تعيشه تونس؛ أيَّام الثورة، ساعاتٍ قليلة بعدَ تنحّي ابن علي، والذي يتصادف مع موت مريم.

وفي هذهِ الأجواء المشحونَةٍ والمُضطربَة، تصلُ ماري من إيطاليا، هي الآن خارجةٌ من المطار، مصدومَةٌ ومشوَّشَة، ولا شيءَ يشغلها إلَّا الوصول إلى مدينةِ القيروان، لحضور جنازةِ صديقتِها، كان هادي، أوَّل سائق عرَض عليها خدمته، ليُصبحَ دليلَها على خريطةِ بلدٍ يعيشُ على وقعِ الاضطراباتِ السّياسيّة التي رافقت سقوط النظام السابق، وما صاحبها من آمالٍ واحتجاجات، واحتفالات ومشادّات، تنعكس، في صورٍ متسارعةٍ خلال الرِّحلة، على زجاجِ سيّارةِ أجرةٍ بالية.

ورواية «على قرن الكَرْكَدَنّ» تحاول الإجابة عن سؤال؛ كيفَ تتحوَّل الصداقة بين ماري الإيطالية التائهة ومريم التونسية المُهاجرة إلى إيطاليا بدافعِ الحبّ والهروبِ من زوج أمّها المستبدّ؛ إلى بحثٍ عميقٍ عن الذَّات، تتكشَّفُ سُبلُهُ الخفيّة بشكلٍ مُدهشٍ في آخر الكتاب الذي نكتشف بين دفَّتيهِ، قصّةَ امرأتين تجدان الطريق إلى ثورتهما الخاصّة، وما كان ليكون تطابق اسميْهما في لغتينِ وثقافتينِ مختلفتيْن محض مصادفة، وجاء الكتاب في 280 من القطع الوسط.