هل يحق للروائي تغيير وقائع التاريخ؟

الشارقة (الاتحاد)

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، الروائية والقاصة الإماراتية فاطمة المزروعي، والروائي والمؤرخ الفرنسي جيلبرت سينويه، في جلسة حوارية عقدت عن بُعد عبر منصة «الشارقة تقرأ».

واستهلت فاطمة المزروعي الجلسة بالتأكيد على وجود خلط بين مفهومي الروائي التاريخي، والمؤرخ لدى الكثيرين، موضحة أن المؤرخ هو من يقوم بكتابة الأحداث التاريخية وتوثيقها، مستعيناً بالوقائع الثابتة، والمصادر والوثائق المؤكدة، فيما يقوم الروائي بالاستعانة بتلك الوقائع ووضعها في قالب روائي، ضمن تصورات خاصة حول الشخصيات والزمان والمكان. ومن جانبه اتفق جيلبرت سينيويه مع المزروعي حول صعوبة كتابة الروايات التاريخية، مشيراً إلى أنها تتطلب تحقيق توازن بين توثيق التاريخ، وتصورات الكاتب، مما يستدعي إجراء أبحاث كثيرة.

وحول تجربته في تسليط الضوء على حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أوضح أنه زار الإمارات قبل 15 عاماً، حين بدأ يسمع عن الشيخ زايد، وعند عودته إلى فرنسا بدأ بالبحث والتقصي عن دولة الإمارات، وعن هذا القائد العظيم، عندها قرر البدء بكتابة رواية، يتحدث فيها عن الشيخ زايد عبر 250 صفحة.