نصائح لتسويق العلامات التجارية عبر «تيك توك»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت خبيرة صناعة المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي ريد خولوصي، خلال جلسة عقدت عن بُعد عبر منصة «الشارقة تقرأ» بعنوان: «التسويق على منصة تيك توك»، أن أغلب جمهور منصة «تيك توك» من جيل ما بعد الألفية، أو ما يطلق عليه «الجيل زد»، يواكبون أحدث الصيحات التسويقية، وأشارت إلى أن تقديم قصة على منصة «تيك توك» يتطلب بعض المعايير. وأوصت خولوصي المسوقين بالتعاون مع المؤثرين والمشاهير المبتدئين والمحترفين، وقالت: «يتوجب التأكد من توافق مواقف المؤثرين مع رسالة العلامة التي تسوقون لها، فضمان نجاح هذه الخطوة يعتمد على استخدام المشاهير للمنتج أو الخدمة». وفي ثالث نصائحها، أكدت خولوصي أهمية استخدام الصيغة الرأسية (العمودية) في تصوير المنتج. وشددت خولوصي على أن «إطلاق تحديات الهاشتاغ»، التي تعد ميزة رئيسة لمجتمع منصة «تيك توك»، يساعد على الانتشار وتعزيز الجاذبية على المنصة.