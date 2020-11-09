تعزيز التعاون بين هيئة «الشارقة للكتاب» و«تريندز»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ(39) لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتعرّف أحمد بن ركاض العامري خلال هذا اللقاء على أهم أنشطة المركز من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات علمية، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، سواء فيما يتعلق باستشراف المستقبل من خلال تحليل التطورات الإقليمية والدولية على مختلف الصُّعد الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية؛ أو الإسهام بفاعلية في ترسيخ أسس البحث العلمي الرفيع المستوى.

وقد أشاد ابن ركاض العامري بالدور الذي يقوم به «مركز تريندز» في مواكبة التطورات والمستجدات المختلفة وتحليلها بشكل علمي رصين، كما أثنى على إصدارات المركز المختلفة التي تتسم بالأصالة العلمية والعمق في التحليل والقدرة على التنبؤ واستشراف المستقبل. وبدوره أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن شكره العميق لأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لدعم «مركز تريندز» وإنجاح مشاركته الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب.