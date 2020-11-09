«أكاديمية الشعر» تطلق التسجيل في الموسم 13

الشارقة (وام)

أعلنت أكاديمية الشعر -إحدى أهم مبادرات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي- عن بدء التسجيل للموسم الثالث عشر 2021، الذي ينطلق تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، عبر نظام التعليم عن بُعد.

وتستقبل الأكاديمية طلبات التسجيل في جناحها، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في القاعة 3، وعبر موقع الأكاديمية الإلكتروني www.poetryacadmy.ae حتى تاريخ 13 ديسمبر القادم.

وتبدأ بعد ذلك مقابلات الطلبة واستلام أوراقهم المطلوبة، وسيتم الإعلان في 22 ديسمبر عن القائمة المعتمدة لأسماء الطلبة المشاركين في الموسم الجديد، ويلي ذلك البدء في البرنامج الدراسي في الرابع من يناير 2021.

وتتضمن الدراسة عدداً من المحاضرات والدروس، وهي: «مدخل إلى الشعر الفصيح والشعر الفصيح في الإمارات والأوزان وعلم العروض النبطي والبحور والأوزان وتطبيقات عامة ومراجعة عامة ومراجعة كتابة القصائد والقافية والبناء الفني للقصيدة النبطية، وبناء الصورة الشعرية والتقليد والتجديد وفنون شعرية إماراتية من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها والنقد وجمع الشعر من مصادره الأصلية والإعلام والشعر النبطي وفن الإلقاء الشعري».

ويهدف البرنامج إلى إعداد الطلاب للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظاً على موروث الوطن والأجداد، إلى جانب منحهم المقدرة الكافية على فهم المصطلحات والمفاهيم الأدبية المستخدمة في مجال الشعر النبطي، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية الصحيحة بالأوزان المختلفة.

يشار إلى أن أكاديمية الشعر تقدم برنامجاً شاملاً وديناميكياً يؤهل المنتسب للحصول على «‏شهادة اجتياز»‏ في مجال الشعر العربي، كما أنه يدمج المناهج الشعرية المتعددة باستخدام أحدث وسائل التعليم، من خلال دراسة حالة الشعر وتحليله، من أجل تسهيل دخول الطلبة إلى الساحة الشعرية.