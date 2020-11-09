«الشارقة للكتاب» وسفارة فرنسا يبحثان التعاون المشترك

بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع سفارة فرنسا بالدولة آليات استحداث برامج وفعاليات ثقافية مشتركة تفتح أفق الحوار والتواصل مع المشهد المعرفي الإماراتي ونظيره الفرنسي، وتوسيع مجالات العمل في سوق الكتاب بين الناشرين الإماراتيين والفرنسيين.

جاء ذلك خلال مباحثات بين أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب مع كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية المعين لدى الدولة على هامش زيارة السفير لفعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث ناقشا أهمية تنظيم المعرض في ظل الظروف التي يشهدها العالم وحجم عائداته على سوق الصناعات الثقافية عربياً وعالمياً.

واستعرض العامري جانباً من المعارض والفعاليات والمبادرات الثقافية السنوية التي تنظمها الهيئة متوقفاً عند تجربة معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للأطفال إلى جانب ما تقدمه مدينة الشارقة الحرة للنشر من خدمات وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال.