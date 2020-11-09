«ندوة الثقافة» تطلق مهرجان الإمارات الدولي الثاني للملصق

في إطار أسبوع التصميم في دبي، أطلقت ندوة الثقافة والعلوم أمس الأول، عبر الفضاء الافتراضي، مهرجان الإمارات الدولي الثاني للملصق تحت شعار «الأمل»، بمشاركة 166 مصمماً من 56 دولة. ويعتبر المهرجان إطاراً إبداعياً أوجدته الندوة لتعزيز مكانة التصميم والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز وسائل التعبير البصري وممارسة التصميم الجرافيكي والتفكير الإبداعي والتواصل والتبادل الإبداعي مع الثقافات الأخرى. ويسعى المهرجان للاحتفاء بتصاميم الملصقات المعاصرة من جميع أنحاء العالم. يعتبر الملصق شكلاً من أشكال التواصل البصري لتبادل المعلومات، والأفكار والاستجابة للقضايا المحلية والعالمية وتعزيز المنتجات والخدمات.

تحت شعار «الأمل» يجمع مهرجان الإمارات الدولي للملصق في دورته الثانية نخبة من أفضل المصممين في الأرجنتين وأذربيجان وبيلاروسيا، وبوليفيا والبرازيل، وبروناي، وبلغاريا والصين وكولومبيا وكرواتيا، وكوبا وقبرص والدنمارك والإكوادور وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونغ كونغ، وهنغاريا، والهند وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكوسوفو ولاوس، وليختنشتاين، ومقدونيا، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا، وباكستان، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفيتنام، والإمارات العربية المتحدة.

تعزز الأعمال المشاركة في المهرجان دور الملصق كوسيلة فعالة للاتصال البصري يمكن أن يساهم بشكل كبير في نشر جوانب الأمل والتفاؤل والتفكير الإيجابي والاختيار وتقرير المصير. كذلك يوفر الفضاء الافتراضي للندوة، في ظل الظروف الحالية والجائحة، إمكانية تواصل مع العمل الإبداعي على نطاق واسع، والمشاركة في هذا الحدث ومشاهدة أعمال كبار مصممي الملصق على مستوى العالم.

وقد أكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، أن الثقافة بعناصرها المختلفة هي جسر التواصل الإنساني، وإذا كانت اللغة أداة التعبير التي من خلالها يتواصل بنو البشر، فإن الفنون هي اللغة العالية التي يعبر بها المبدعون عن مكنون دواخلهم، وتكون رسالة مباشرة ما بين المبدع والمتلقي. وتأتي الفنون البصرية في مقدمة الرسائل الإبداعية، لأن الحاسة البصرية تلتقط الرسائل الإبداعية بمجرد المشاهدة، لذا انحازت ندوة الثقافة والعلوم إلى تنظيم مهرجان الإمارات الدولي للملصق «البوستر»، الوسيلة الإبداعية التي تختزل الكثير من الرسائل التي يعبر بها الفنانون عن رؤيتهم تجاه موضوع المهرجان.

وأكدت الفنانة الإماراتية وعضو لجنة المهرجان الدكتورة نجاة مكي، أن المهرجان في دورته الثانية سعى إلى تسليط الضوء على هذا الإبداع الخاص لفناني ومبدعي فن الملصق، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على كيفية إيصال فكرة معينة بطريقة مبتكرة وبسيطة ومقروءة من خلال اللون أو الشكل أو العبارات التي تكتب بشكل مباشر وواضح. حجم المشاركة الواسعة في المهرجان والمكانة الدولية التي أصبح يحظى بها دليل على الدور الريادي لندوة الثقافة والعلوم في الاحتفاء بالإبداع والتصميم والتبادل الثقافي والفني، مقدمةً للجمهور في دولة الإمارات نخبة متميزة من مصممي الملصق الفني الذين ترجموا موضوع (الأمل) إلى أفكار بصرية متعددة الأساليب ومتنوعة في التناول، وفي ظل التحديات الراهنة والصعوبات التي يشهدها العالم في هذا العام بالذات، يعتبر «الأمل» هو الخيار المنطقي لمواجهة اليأس والظلام.





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