لجنة تحكيم «جائزة اتصالات» تستعرض ملامح الأعمال المرشحة

الشارقة (الاتحاد)

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، جلسة نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين لأعضاء لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يشرف على تنظيمها المجلس، وترعاها شركة اتصالات، تناول فيها المتحدثون أبرز الملامح المشتركة التي جمعت الأعمال المرشحة لدورة الجائزة الـ12.

وشهدت الجلسة مشاركة كلّ من الروائية نورة النومان، كاتبة أدب خيال علمي؛ والناشرة سلوى شخشير، المدير العام لدار السلوى للدراسات والنشر؛ ورسّام كتب الأطفال سنان حلاق؛ وعبدالرحمن بوعلي، دكتور في اللغة العربية والآداب؛ وأحمد العلي، مدير تحرير دار روايات التابعة لمجموعة «كلمات»؛ وأدارتها إيمان محمد، تنفيذي أول البرامج والجائزة لدى المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

واستهلت الروائية نورة النومان حديثها في الجلسة بالقول: «المتعة شرط أساسي في كتب اليافعين، وللأسف يبدو أنها آخر ما يعتني به الكاتب والناشر في منطقتنا العربية، والعديد من الأعمال التي قدّمت افتقرت لهذه الميّزة، ولاحظت أن بعض الأعمال ومنذ سطورها الأولى ليست موجهة لليافعين، بل للأطفال، وهذا يدفعنا للتساؤل: أليس تحديد الفئات العمرية والأنماط الإبداعية في المؤلفات مسؤولية دور النشر؟ وهل هي لا تستطيع التفريق بين أدب الطفل واليافعين؟».

ووجّهت اللجنة نصيحة للقرّاء الراغبين في احتراف مهنة الكتابة أو الرسم، بأن يقرأوا بصورة انتقائية، وأن يتذّوقوا العديد من الأعمال، كما أوصوا بأهمية الاطلاع على فنون من مدارس مختلفة، والتعلم من الآراء الفنية للخبراء والمتخصصين.