1692 عنواناًً لـ «ثقافية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك دائرة الثقافة في الشارقة في الدورة (39) لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بإصدارات في حقول الثقافة المختلفة، بالإضافة إلى المجلات الصادرة عن الدائرة. صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة. وأضاف: دأبت دائرة الثقافة منذ مطلع ثمانينات القرن العشرين على إصدار الكتب التي تلبي حاجة عشاق المعرفة، وتشكل رافداً نوعياً لهم على الصعيد الإبداعي والفكري، كما حرصت الدائرة على التنوع في عناوين إصداراتها بما يخدم المكتبة العربية بكل ما هو جديد، وتمثل هذه العناوين نتاج الإبداع الفكري والفني لأبناء الإمارات والأشقاء العرب. وقال العويس: إن جناح الدائرة في معرض الشارقة للكتاب يتضمن 1692 عنواناً، منها (79) كتاباً في مختلف حقول الأدب والفنون والدراسات الجامعية صدرت عام 2020، مما أسهم في تواصل نجاح المشروع الثقافي النهضوي الذي تدعمه الشارقة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.