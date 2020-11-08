إصدارات جديدة لنادي تراث الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات عدداً من الكتب الجديدة، بالتزامن مع مشاركته في الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، ليواصل النادي رسالته الحضارية في حفظ تراث وتاريخ وهوية الوطن، من خلال رفد المكتبة الإماراتية بمزيد من العناوين المهمة التي تنقب في تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن الإصدارات الجديدة التي يحتويها جناح نادي تراث الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يجيء كتاب «العين مدينة التاريخ والحضارة» للباحثة شمسة الظاهري، الذي يتناول مدينة العين ويستعرض الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها، بجانب التوثيق لسير عدد من الشعراء وأعلام المدينة. أما كتاب «وقفات في تاريخ الإمارات» للدكتور سيف البدواوي، فيغطي فترات مختلفة في تاريخ الإمارات. فيما يتناول كتاب «الهوية الوطنية الإماراتية في الشعر النبطي» لفهد المعمري، تعبير الشعر الشعبي عن الهوية الإماراتية.

ويأتي كتاب «ملابس وحلي سكان إمارة أبوظبي» لبثينة سالم القبيسي، ليستعرض ثقافة الحلي والملابس الخاصة بسكان أبوظبي في الفترة الممتدة من بدايات القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين. ويوثق كتاب «البلديات في الإمارات نشأتها وتطورها» لخالد يحيى البكيل، للتطوير في الإمارات، في ما يتعلق بالنواحي الخدمية.

فيما يضم كتاب «مع المخطوطات والمصادر» لعبد الله يحيى السريحي، مجموعة من المقالات والأبحاث التي تعرِّف بتراثنا العربي العريق. ويتناول كتاب «قراءات في الشعر الشعبي الإماراتي» للدكتور فاروق أسليم، أربع قراءات أدبية في الشعر الشعبي الإماراتي.

ومن الكتب المهمة الصادرة حديثاً في نسختين عربية وإنجليزية، كتاب «مجموعة الدوريات العربية في مكتبة مركز زايد للدراسات والبحوث - نماذج مختارة» من إعداد موزة عويص الدرعي وفاطمة مسعود المنصوري، ويسلط الضوء على نماذج من المجلات والدوريات العربية المختصة بالثقافة والتاريخ والتراث، التي تحتويها مكتبة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات.

وصدر للباحثتين أيضاً، في نسخة عربية وأخرى إنجليزية، كتاب «مقتنيات مركز زايد للدراسات والبحوث من العملات الإسلامية»، الذي يعرف بأهم المجموعات المميزة من العملات الإسلامية التي يقتنيها المركز وتعود إلى فترات تاريخية مختلفة.