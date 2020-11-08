ريم الكمالي توقّع «تمثال دلما»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، أمس الأول (السبت)، روايتها «تمثال دلما» الصادرة في طبعة جديدة ومنقحة عن دار «روايات»، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

وتأخذ الروائية التي نالت جائزة الشارقة للإبداع عام 2018، القارئ إلى عالم الخليج وسواحله من نهايات العهد السومري، إلى بدايات الفترة الأكادية التي تكوّنت إمبراطوريتها الأولى من جنوب العراق، لتروي قصّة الشاب «نورتا» ذي القدرات الخلّاقة في دراسته الكهانة، ورغبته بنحت تمثال كبير «لصيرورة» يمنح به جزيرته «دلما» مكانةً رفيعة وسط البحر.