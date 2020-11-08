صاحب «حياة باي»: الكتابة مغامرة مدهشة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الروائي الكندي يان مارتل، صاحب الرواية الشهيرة «حياة باي»، أن الأعمال العظيمة للكتّاب والفنانين تبدأ بملاحظة صغيرة، وقال: «إن الإنسان لا ينتبه إلى الأشياء إلا عندما تدهشه، سواء كانت تلك الأشياء مادية أم عاطفية، فكل الفنون تبدأ بقدر معين من الشعور بعدم الارتياح تجاه الأشياء، وتتبلور عندما يحاول الفنان أن يتعرف على هذا الشعور، وبالنتيجة يدفعه لإبداع الأعمال الفنية».

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدت عن بُعد وأدارها بورتر آندرسن، مدير تحرير «ببليشنغ بيرسبيكتيف»، على منصة «الشارقة تقرأ»، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وكشف مارتل، الحائز على عدد من الجوائز العالمية، أن أعماله بدأت من ملاحظة الأشياء غير الاعتيادية، وأيد مارتل ملاحظات الروائي العالمي جون ماكسويل كوتزي، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، حول الفنون التي يبدعها أصحابها نتيجة «نظرة ثاقبة» أساسها «الدهشة»، مؤكداً أن ملاحظة الأشياء تحفز العمليات الفكرية التي تؤدي إلى عمل فني إبداعي.