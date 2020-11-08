البريطانية كيت موس تكشف أسرار رواياتها التاريخية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الروائية البريطانية كيت موس أن أكثر ما يشغلها في أعمالها الأدبية هو كشف الصورة الحقيقية لدور المرأة في السير التاريخية القديمة، وتقديمها من وجهة نظر واقعية تتجاوز الصورة التي قدمها المؤرخون الذكور، مشيرة إلى أنها تعتمد في بناء أحداث وتفاصيل رواياتها على الوثائق القديمة، وفي الوقت نفسه على المعاينة الحية للأماكن.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت (عن بُعد)، بإدارة الكاتب المسرحي جريج موس، عبر منصة (الشارقة تقرأ) ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكشفت كيت لجمهور الجلسة جانباً من زمن حروب فرنسا الدينية، حيث تحدثت عن الأبحاث التي أجرتها من أجل رسم ملامح الشخصيات في كتبها الأكثر مبيعاً.

وقالت الكاتبة: «على الرغم من أنني أجري أبحاثي في المكتبات ودور الأرشيف، فإنني أعتمد على الملاحظة المباشرة كمصدر الإلهام لكتاباتي، فخلال تجولي في المكان تتكوّن الرواية في ذهني بكل تفاصيلها، وأحاول أن أتخيل كيف كان شكل المكان في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبمجرد أن أحدد مكان ونوع القصة التي أريد سردها، أبدأ الكتابة».

وأضافت: «في كثير من الأحيان، أجد الأفكار لقصتي بالصدفة، فمثلاً عندما ذهبت إلى متحف أمستردام، رأيت النقوش فوق باب متحف في شارع (كالفر)، وعلمت أن المبنى كان داراً للأيتام في المدينة، ومن هنا استوحيت الفكرة لبناء قصة يتمكن فيها أطفال ينتمون إلى الكنيسة الإصلاحية البروتستانتية من إيجاد مأوى لهم في القرن السادس عشر، بعد فرارهم من فرنسا».

وفي حديثها عن كيفية تحويل شخصياتها إلى حقيقية، قالت كيت: «على الرغم من أنني أعمل بجد للبحث عن التواريخ والحقائق في الكتب والمراجع التاريخية، فإن الشخصيات تنبعث فيها الحياة فقط عندما أبدأ في تخيل تفاصيل حياتها اليومية، والملابس التي يرتدونها والطعام الذي يتناولونه، بما يتلاءم مع الحقبة الزمنية التي يعيشون فيها».

يشار إلى أن كيت موس تمتلك مجموعة من المؤلفات الأدبية في مجال القصص القصيرة، إلى جانب تجربتها في تقديم البرامج الإذاعية، وتتميز رواياتها التاريخية بالجمع بين الجريمة والمغامرة والغموض والصراع والرومانسية، مركزة بالدرجة الأولى على مكانة المرأة، وتجسيد المناظر الطبيعية والأبنية، ومن أبرز كتبها (الغرفة المحترقة) «The Burning Chambers»، وتنتظر إصدار أحدث مؤلفاتها (مدينة الدموع) «City of Tears» في يناير 2021.



