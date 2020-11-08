جلسة حوارية تناقش قوة وتأثير الكلمة

الشارقة (الاتحاد)

استضافت الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الروائي والأكاديمي الباكستاني أويس خان والكاتب الكويتي مشعل حمد، في جلسة حوارية عقدت (عن بُعد) عبر منصة (الشارقة تقرأ)، التي تناولت أهمية الكلمة بالنسبة للكاتب، ودور الأسلوب الذي يعكس شخصيته وتفرده عن الآخرين من خلال استخدامه لكلمات سهلة ومبسطة وذات وقع كبير على المتلقي، إضافة إلى دور الترجمة في نقل جوهر الأعمال الأدبية، وضرورة تحلي المترجم بالمهارات اللازمة لتقديم روح النص.

وأكد الضيفان خلال الجلسة التي أدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، أن الكلمة بالنسبة للكاتب هي الأهم، وهي الوسيلة التي يعبّر عن نفسه من خلالها، مشيرين إلى أن الكلمة التي تنبع من القلب تصل مباشرة إلى القلب، فضلاً عن أنها الوسيلة التي تربط الكاتب بقرائه، بل هي التي تربط العالم برمته ببعضه البعض.

وعن علاقته بالكلمة قال أويس خان: «علاقتي بالكلمة بدأت في سن مبكرة، على عكس الأطفال الآخرين، فكنت دائماً أتوجه إلى المكتبة لشراء الكتب، بدلاً من التوجه إلى متجر الألعاب، فبدأت بالقراءة بسن مبكرة، ولكن عندما وصلت إلى الجامعة أدركت أنني بحاجة لأن أعبر عن نفسي في مرحلة معينة، حينها فكرت ماذا لو كنت كاتباً. وبدأت الرحلة مع الكلمة في عمر الـ 25 عاماً، عندما كنت أتابع الدروس في أكاديميّة فابر حول كتابة الروايات، وأدركت ما مدى الشعور بالحرية والفرح عندما تعبر عن نفسك».

من جهته، تحدث الكاتب مشعل حمد حول أهمية الكلمة بقوله: «الكلمة مثل الرصاصة التي تدخل في قلب الإنسان، وبقدر بساطتها وصغرها، فإنها قادرة على أن تغير كيان إنسان سلباً أو إيجاباً، بحسب الإنسان الذي ينطقها، إن كان كارهاً أو محباً».

ورداً على سؤال حول كيفية تشكل علاقته بالكلمة، أجاب حمد: «حتى تصبح كاتباً جيداً، لا بد أن تكون قارئاً ممتازاً، فالقراءة أساس كل شيء ناجح في هذه الحياة وهي أساس المجتمع، فعندما يكون الإنسان قارئاً، فهو بذلك يكون واعياً لما حوله وخصوصاً للمعركة الفكرية التي يتعرض لها مجتمعه، وباختصار فالكلمة تشكل الإنسان في داخلنا، وتشكل المجتمعات بشكل عام».



