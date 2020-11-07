تشييد مبنى جديد لمسرح أم القيوين الوطني

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلن مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني عن تفاصيل المبنى الجديد للمسرح، الذي يشيّد بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الذي أمر بتخصيص قطعة أرض بمنطقة القراين لإنشاء المبنى.

وأعرب الفنان سعيد سالم رئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس بمركز التنمية الاجتماعية في أم القيوين، عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم أم القيوين، على دعم سموهما الكبير لخدمة المسرح الوطني ولتهيئة جيل مسرحي أكاديمي واع متسلح بالعلم والموهبة، وقادر على مواصلة المسيرة.

منبر للثقافة

وقال إن هذه المكرمة ستعيد أمجاد المسرح كسابق عهده، والمشاركة في كل المناسبات والفعاليات الثقافية والمسرحية المحلية والخليجية، والمنافسة في حصد الإنجازات والألقاب وتعويض الفترة التي توقفت فيها البروفات والأعمال المسرحية.

وأضاف: «اليوم نكرَّم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم أم القيوين بمكرمة بناء مبنى إداري وقاعة مسرح أم القيوين الوطني، حتى يكون هذا المسرح منبراً للثقافة والفنون في إمارة أم القيوين، وندعو الشباب وكل من لديه هواية ومحبة للتقدم إلى عضوية المسرح».

تصميم مسرح أم القيوين الوطني (من المصدر)

تاريخ مشرف

وأكد رئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شملت تأثيث وتجهيز المبنى بالكامل، بعد الانتهاء من تشييده بالإضافة إلى تخصيص وديعة لصالح مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني. وأوضح أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة ستنفذ مشروع مبنى مسرح أم القيوين الوطني في منطقة القراين بأم القيوين بجانب مركز التنمية الاجتماعية، وسيقام المبنى على مساحة 850 متراً مربعاً، ويتسع لـ260 شخصاً، ويتكون من طابق أرضي وسيتم تجهيزه بأفضل المعدات والتقنيات الحديثة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 12 شهراً. وأشار إلى أن مسرح أم القيوين الوطني له تاريخه المشرف منذ تأسيسه عام 1978 وما زال، فقد كان فاعلاً بقوة في المشهد المسرحي في الدولة، وذلك من خلال المشاركات في المناسبات كافة، والحضور في الفعاليات الثقافية، وتقديم الأعمال المسرحية سواءً داخل الدولة أو خارجها على مستوى الخليج والوطن العربي.