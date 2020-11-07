«مؤتمر المكتبات» ينطلق 10 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع «جمعية المكتبات الأميركية»، الدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات» الذي يقام عن بُعد عبر منصة «زووم»، على هامش فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من 10 حتى 12 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 400 أمين مكتبة وأرشيف ومتخصص في شؤون المكتبات، من 39 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المؤتمر محوراً رئيسياً يعنى بـ«مواجهة المكتبات وأمنائها لتحديات الوضع الجديد»، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المكتبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وينطلق المؤتمر بكلمة لأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وجوليوس س. جيفرسون الابن رئيس جمعية المكتبات الأميركية، القائم بأعمال الرئيس، خدمات الباحثين والمراجع، مكتبة الكونجرس.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد ست جلسات، الأولى بعنوان: «قيادة العاملين للاستجابة للتحدي: المرونة، والإبداع، وإعادة التنظيم، والرعاية الصحية»، حيث تقدم شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، معلومات حول الآلية التي تعاملت بها إدارة المكتبات في إعادة تنظيم وإطلاق برامجها خلال الأزمة.

والورشة الثانية يقدمها ستيورات هاميلتون، رئيس تطوير المكتبات في وكالة إدارة الحكومة المحلية في إيرلندا، بعنوان: «ماذا يحدث عندما تواجه الاستراتيجية أزمة؟». ويشهد المؤتمر في اليوم الثاني، الأربعاء 11 نوفمبر، جلسة بعنوان: «التنمية المهنية لأخصائيي المكتبات في زمن كوفيد 19 وما بعدها: التحديات والفرص»، تقدمها الدكتورة هبة محمد إسماعيل، مدير فني المكتبات، جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع. ويقدم جلسة «ما يجب وما لا يجب فعله لإدارة المخاطر بنجاح في المكتبات» الدكتور عماد صالح، أستاذ في قسم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مصر.

وفي يوم الخميس 12 نوفمبر، يستضيف أماندا جينتاوت، أمين مكتبة أكاديمية دبي الأميركية في جلسة بعنوان: «كيف تحافظ على تفاعل الطلاب». فيما تركز جلسة «توسيع دور أمناء المكتبات المدرسية في التعلم الافتراضي»، التي يقدمها سعيد خالد، أمين مكتبة مدرسة ابن خلدون الوطنية في البحرين، على أهمية دور أمناء المكتبات المدرسية في عملية التعليم الافتراضي.

يذكر أن التسجيل متاح لكافة أمناء المكتبات والمتخصصين في المجال مجاناً على الموقع الإلكتروني: sibfala.com، حيث تتوفر كافة جلسات المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.