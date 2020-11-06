9 كتب عالمية تُترجم للمرة الأولى إلى العربية

الشارقة (الاتحاد) - يلتقي زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، مع نخبة من الإصدارات للعام 2020، بعضها تترجم للمرة الأولى إلى اللغة العربية. ويبرز من بين هذه الترجمات الجديدة، كتاب «دم فاسد - أسرار وأكاذيب شركة ناشئة في وادي السيليكون» للمؤلف جون كارير، والمترجم أحمد م.أحمد، الصادر عن دار مدارك للنشر في الإمارات العربية المتحدة، ورواية «جاجوا نانا» للكاتب النيجيري سيبريان إيكوينسي، التي ترجمها للعربية سمير عبد ربه.

ويتصدر المنشورات العالمية المترجمة إلى اللغة العربية للمرة الأولى في دار العبيكان للنشر في المملكة العربية السعودية، كتاب «قوانين الطبيعة البشرية» للمؤلف الأميركي روبرت غرين، والذي نقلته للعربية ابتسام الخضراء، وكتاب «تنمية حب الاستطلاع الفطري من خلال التعلم القائم على المشروعات» للمؤلفة دايانا لوروجيل آكرز، الذي تمت ترجمته في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

وتعرض دار الرافدين للطباعة والنشر وللتوزيع من لبنان، مجموعة من الإصدارات الحديثة المترجمة للغة العربية لأول مرة، منها كتاب «مراسلات هيرمان هيسة وتوماس مان» من إعداد آني كارلسون وفولكر ميشيليز، وترجمة الدكتورة نجاة عيسى حسن، ويتضمن الكتاب الرسائل الأدبية والسياسية بين الكاتبين منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

كما تقدم دار الرافدين أيضاً كتاب «بنيامين فرانكلين - السيرة الذاتية بقلمه»، الذي ترجمته للعربية الدكتورة أنوار يوسف، وكتاب «إشكالات الفلسفة السياسية» من تأليف ديفيد. د. رفائيل، وترجمة عمر فتحي.

وفي جناح اتحاد الناشرين العراقيين، يظهر لأول مرة عربياً كتاب «من هيجل إلى نيتشه» للمؤلف كارل لوفيت وترجمه للعربية ميشيل كيلو، حيث يتناول رسائل فلسفية لهيجل ونيتشه اللذين يمثلان، بحسب مقدمة الكتاب، النهايتين اللتين تحرك بينهما الحدث الأصلي لتاريخ الفكر الألماني في القرن التاسع عشر.

ومن ضمن الإصدارات الحديثة المترجمة كتاب «البذرة السيئة» الصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع في الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب موجه للأطفال من تأليف جوري جون وترجمة نورهان نور، ويروي قصة بذرة تعتقد أن شكلها سيئ ثم تتخذ قراراً بأن تكون بذرة سعيدة وتتعامل مع الأشياء ببساطة كل يوم على حدة.