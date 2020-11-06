«الشارقة للتدريب الإعلامي» ينظم ورشاً للتصميم والسيناريو

الشارقة (الاتحاد)

ضمن برنامج مشاركته في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر لغاية 14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، ينظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون سلسلة ورش عمل تتناول تصاميم النشر المكتبي وتصاميم الجرافيك وكتابة السيناريو. ويقدم الورشة التي تعرض عن بُعد عبر برنامج التطبيقات المرئي «زووم»، نخبة من المتخصصين في فنون صناعة المحتوى الإعلامي المرئي والمكتوب.

وحملت أولى ورش التي عقدت مساء الأربعاء الماضي عنوان «أفضل الممارسات لتصاميم النشر المكتبي مع فرق العمل»، وذلك من خلال مجموعة من البرامج المخصصة لهذه الغاية من شركة «أدوبي».

وتتناول الورشة الثانية «مهارات تصميم الجرافيك للنشر المكتبي» على مدى ثلاثة أيام بين 8 و10 نوفمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12:30 ظهراً. أما الورشة الثالثة، الذي ينظمها المركز على مدى ثلاثة أيام بين 9 و11 نوفمبر بعنوان «كتابة السيناريو»، فستتناول أسس كتابة سيناريو درامي أو عمل فيلم أو إعلان، وذلك بين الساعة 7 و9:30 مساء. ويمكن للراغبين بالمشاركة في الورش التي يقدمها المركز بشكل مجاني تسجيل الحضور عبر الرابط التالي: (smtc.sba.net.ae).