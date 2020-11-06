برنس إيا: أتعلم من مدرسة الحياة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الفنان العالمي ريتشارد وليامز، المعروف باسم «برنس إيا» أن مهمته في الحياة تتجسد في مساعدة الناس على اكتشاف حقيقة أنفسهم ومواهبهم الكامنة وراء تصوراتهم الاعتيادية المحدودة خارج إطار المفاهيم والأفكار التقليدية التي تقيدهم وتحد من إمكانياتهم، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من متابعة أكثر من 30 مليون شخص له على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى العمل مع كبار المشاهير مثل أوبرا وينفري، وريتشارد برانسن، لا يزال يواصل التعلم من مدرسة الحياة.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدت عن بُعد عبر منصة «الشارقة تقرأ» ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأدارها رائد الأعمال سبنسر لودج.

وأكد مغني الراب والناشط في مجال الحقوق المدنية، ولعه وشغفه الكبيرين بمواصلة التعلم والقراءة مخاطباً جمهوره بالقول: «أنا قارئ نهم وهذا هو سبب تواجدي معكم والتحدث إليكم الآن، فالكتب أوصلتني إلى المكانة التي أنا عليها اليوم، وهي أكبر استثمار نجحت في الاستفادة منه أكثر من أي أصول مادية».

ولفت وليامز إلى أنه وقع في حب الكلمات عندما بدأ يستمع لموسيقى الراب، وقال: «لم أكترث بالتعليم والقراءة في صغري، وعندما كنت في المدرسة الثانوية، طلب مني أحد أصدقائي، واسمه كوري، أن أستمع إلى أغنية راب، وما حدث أن تلك الأغنية أنقذت حياتي، لأن المغني تناول الكثير من المواضيع في تلك الأغنية، ابتداءً بالعلوم، والأديان، وانتهاءً بالجغرافيا السياسية».

وبين أن الأغاني التي استمع إليها تناولت الفيلسوف الألماني كارل ماركس، والفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم، ما جعله يقرأ أعمالهما، وأكد أن كلمات الأغاني والأشعار المغناة في موسيقى الراب جعلته إنساناً أفضل، وشكلت ملامح مسيرته المهنية.ووجه برنس إيا رسالتين للشباب، قال في الأولى: «علينا أن ننظر إلى الحياة من زاوية إيجابية، وأن نغير تفكيرنا السلبي المحدود من عقلية (ما يحدث معنا) إلى فلسفة (ما يحدث من أجلنا)، فهناك فرصة للتقدم في كل شيء، لا تكاد توجد أخطاء نرتكبها في الحياة، بل يوجد تجارب». واختتم وليامز الجلسة بقوله: «الرسالة الثانية هي رسالة معرض الشارقة الدولي للكتاب، عليكم بالقراءة، لأنها ستغير تفكيركم وحياتكم للأفضل.. وأنصحكم بقراءة أكبر قدر ممكن حول أي شيءٍ تحبونه، لأن القراءة ستمهد لكم الطريق الذي تحتاجونه للوصول إلى أهدافكم».