هاني شرف: المتلقى يُشكِّل هـويـة المنتج

نوف الموسى (دبي)

يُعد التصميم، أحد أعمق الإمكانات الإبداعية على مستوى التفكير الوظيفي للمعرفة، والبناء الشعوري والحسي للعاطفة، التي من خلالها يتم تشكيل حياتنا اليومية عبر الثقافة البصرية، وكل شيء في التصميم غالباً يدور وبشكل استثنائي، لإعادة إنتاج مسارات نوعية تدعم أبعاد ما يسمى بـ«الهوية» في المنتج الثقافي، ولذلك في حوار «الاتحاد» مع المصمم هاني شرف، مؤسس الاستوديو الفني «KemistryDesign» بدبي، الذي قدم تصاميم لعلامات وشعارات نوعية لمؤسسات وشركات عاملة في القطاع الثقافي في الإمارات، أبرزها «مؤسسة الشارقة للفنون»، بينما قام بنقلة محورية في تطويره شعار وهوية «آرت دبي» في الفترة ما بين «2011 - 2016»، جاءت الأسئلة لإدراك التفاصيل الجوهرية لطرق التفكير التي يعتمدها المصممون، أثناء الاشتغالات على التصورات البصرية، خاصة كما أوضح هاني شرف في تعريفه لهوية المنتج الثقافي أو التجاري أو الاستهلاكي: «فهي نتيجة ما يتم بناؤه عبر سنوات، وتعكس ما يراه المتلقي وتحديداً (الوعي الجمعي) نحو هذه الهوية، فهي بالضرورة لا تمثل الرؤية المطلقة لصاحب المنتج الثقافي أو من قام بتصميمها، وهو ما يجعل حاجة الهوية للتطوير موازية عادةً لتطور رؤية المتلقي وتوقعاته تجاهها».

التفكير التصميمي

وهنا كما أشار هاني شرف، نعود لمفهوم «الثقافة» بتجاوزها خصوصية العمل الفني، إلى كونها شمولية وتتضمن كل العناصر التي تتداخل في استعمالاتنا اللحظية، وهي إشارة مرتبطة بما أسماه تيم براون رئيس شركة IDEO للابتكار والتصميم، بـ«التفكير التصميمي»، وهو استخدام للرغبات والأفكار والاحتياجات لخلق حلول جديدة، معنية بتوفير خدمة مغايرة للمتلقي. واعتبر المصمم هاني شرف أن طرق التفكير للمؤسسات الثقافية لها خصوصية مختلفة عن المنتج الاستهلاكي، فعندما طُلب منهم العمل على وضع تصور للعلامة الخاصة بـ«آرت دبي»، يطلعنا هاني أنه كمعرض فني كان موجوداً وله اسم، محققاً كمنتج ثقافي عالمي ولاعب متميز في المنطقة نجاحاً بوصوله لمحبي الفن، وما عملوا على دراسته في البداية، هو التعرف على طبيعة الهوية المستخدمة لـ«آرت دبي» آنذاك، ما هي قوتها وبواطن ضعفها، قائلاً: «لاحظنا وقتها استخدامهم للزخرفة الإسلامية، بنمطية حاضرة في كل مكان، ولا تعطي للحدث تفرده، على إثره انطلق اشتغالنا على هوية لها سمة عربية، تتضمن البعد الفني المعاصر، بديناميكية قادرة على إنتاج وتعريف نفسها بشكل مستمر».

هاني شرف

شيء يشبه الصوت

وتمثل المحور الأول في تطوير شعار وهوية «آرت دبي» في الاسم العربي، باستخدام الخط المستوحى من الكوفي المربع المستعمل في العمارة الإسلامية، ما يدعم المحور الثاني في أن شكل الهوية يمثل تلك الجدران المتحركة التي يحركها الغاليري تبعاً للمساحة وطبيعة الأعمال التي ستعرض، فهذه الجدران ممكن أن تشكل زوايا وحواجز متقطعة، يتحرك من حولها المتلقي للتفاعل مع العمل الفني. واعتبر شرف أن مرور الشعار بحالة من التبسيط والاختزال، هو بمثابة طريقة في التفكير وليست غاية، عملية مستمرة تتبع الوظيفة الاستخدامية للمادة التي تصمم، وفي المقابل فإن ما يعرف بأسلوب المصمم أو طريقة تفكيره، لا يعني كما أوضح شرف أنها إقحام لهوية المصمم داخل المنتج الثقافي، مبيناً: «أنا أفكر طوال الوقت بالمتلقي، كيف سيفهم الرسالة، هل سيكون مهتماً كفاية بالمنتج، وبطبيعة الحال مع الخبرة والتراكمية، يظهر شيء يشبه الصوت الخفيّ للمصمم، وهو الأقرب إلى ما نسميه بأسلوب معين، يعرف به، بعد سنوات طويلة من التعلم».

حوار تفاعلي

وفي مشروع إنتاج «مفكرة» لمؤسسة الشارقة للفنون، يطلعنا المصمم هاني شرف أن التصميم بمثابة حوار تفاعلي، مبني على أسئلة يقدمها الطرفان، سواء المصمم أو صاحب المنتج الثقافي، ولكل منهما بحثه الخاص للتعبير عن أفضل احتمال ممكن أن يقدم للمتلقي، ومنه فإن دراسة المصمم لتاريخ وحاضر المؤسسة، تمثل جزءاً رئيسياً من نجاح بناء شعار الهوية. وتابع هاني شرف: «في رحلتنا لإنتاج مفكرة لمؤسسة الشارقة للفنون، ارتحلنا إلى عدة مطابع، وكنا نبحث عن الورق المهمل الذي يستخدم عادةً، لتنظيف بكرات الحبر من الطابعة، أو يستخدم لاستخراج الألوان المتطابقة لطباعة المنتجات، حيث يُرمى وتتخلص منه المطابع، فقمنا عملياً باستخدام تلك التراكمات من طبقات الطباعة كأغلفة للمفكرة، ممثلة أشياء مختلفة قد تكون إعلانات ومطويات وأحياناً هناك قصصات كتب عليها، وبذلك قدمنا أغلفة مبتكرة، تجدها أعمالاً لا تتكرر، فلكل غلاف سمة وهوية خاصة به».