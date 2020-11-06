«إيكروم - الشارقة» ينظم «العربي للتراث»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق خلال الفترة 9-10 نوفمبر الجاري، النسخة الثانية من الملتقى العربي للتراث الثقافي، الذي ينظّمه المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم- الشارقة».

ويناقش الملتقى، الذي يُعقد عن بُعد بسبب الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الاحترازيّة، عنوان «الأصالة والمجتمع وحفظ التراث في الفكر العربي».

وفي تصريح للدكتور زكي أصلان مدير مكتب «إيكروم الشارقة»، أكد أن الملتقى يهدف إلى دفع النقاشات التي تدور حول أهميّة حماية التراث الثقافي ومفهوم الأصالة في سياق الفكر العربي، بتناول جوهر الحفاظ على التراث الثقافي والترويج له وتعزيز وسائل الحوار الثقافي والتعرّف على الآخر، من خلال الدبلوماسية الثقافية وإغناء التنوع الثقافي والتراث المشترك للإنسانيّة.

كما يضم الملتقى المسؤولين عن وضع سياسات التراث الثقافي في المنطقة، وضرورة إدماج التراث في التنمية الحضرية المستدامة، واستكشاف وسائل لإشراك المجتمعات المختلفة في مشاريع إدارة الحفظ والتعافي بعد الأزمات والحروب، وتحليل دور المتاحف والتعليم في تكوين فهم أفضل، وجعل التراث الثقافي على صلة بالجمهور.

ويستعرض المشاركون العديد من دراسات الحالة والنهج المتبعة والواعدة لتعزيز مفهوم الأصالة والتحديات التي تواجه هذا المفهوم، وخاصة تلك التي تتعلق بطرق التفسير وإيصال الرسائل إلى مختلف أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والخبرات والرؤى المختلفة لترسيخ دور الدبلوماسية الثقافية في تعزيز الحوار بين الثقافات.

ويختتم الملتقى بالإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «إيكروم - الشارقة» للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2019-2020)، وجائزة التراث الثقافي العربي لليافعين، كما يتضمن حفل توزيع الجائزة مقاطع فيديو وعروضاً تقديمية متنوعة حول المشاريع المرشحة والفائزة.

ويشارك في الملتقى هذا العام عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمفكرين والمؤرخين والمهندسين المعماريين والصحفيين وعلماء الآثار، حيث تكون كافة جلسات النقاش متاحةً باللغتين العربية والإنجليزية.

يشار إلى أنّ المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة» هو ثمرة تعاون بين المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم» وحكومة إمارة الشارقة.