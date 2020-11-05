سلطان بن أحمد القاسمي يزور جناح مركز «تريندز» بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

قام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام بزيارة جناح «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، واطلع على أحدث إصداراته العلمية من كتب وسلسلة الدراسات العلمية المتخصصة في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية. وقد أثنى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على مستوى إصدارات «تريندز» والقضايا التي تناقشها، كونها تواكب التطورات الإقليمية والدولية في المجالات كافة.

كما زار جناح معرض «تريندز» كل من اللواء سعيد الرزي الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب. وكان في استقبالهما أحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي لمركز «تريندز»، الذي أوضح لهما طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية التي يركز عليها «تريندز»، والفلسفة العلمية التي ينطلق منها. وقد أشادا بالدور الذي يقوم به مركز «تريندز» في تحليل التطورات والأحداث، وبمستوى إصداراته البحثية والعلمية وفعالياته كافة، من مؤتمرات وندوات علمية.

هذا وقد حظي جناح «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» بإقبال متزايد من جانب زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قام بزيارته نخبة من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والأكاديميين، وعدد من الخبراء في مجال المكتبات.

وأكد أحمد الأستاد أن معرض الشارقة الدولي للكتاب بات أحد ملامح النهضة الثقافية العريقة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنه يُعدُّ من أهم معارض الكتاب في العالم، ليس لأنه يستقطب كبريات دور النشر الدولية فقط، وإنما أيضاً لأنه يمثل ملتقىً للحوار بين الثقافات المختلفة، حيث يحضره نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين من مختلف دول العالم.

هذا ويشارك «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في الدورة الـ(39) من معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب وسلسلة اتجاهات استراتيجية وسلسلة اتجاهات اقتصادية، التي تغطي العديد من المجالات، السياسية والأمنية وحركات الإسلام السياسي. ويمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح «تريندز» في المعرض، الذي يحمل رقم (G22) في القاعة رقم 4.