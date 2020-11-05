العامري والسفير الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي المشترك

الشارقة (الاتحاد)

بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مع نيكولا لينير، السفير الإيطالي في الدولة، فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك، وآليات التنسيق المستقبلية لتنظيم فعاليات إطلاق مبادرات مشتركة بين الهيئة والمؤسسات النظيرة في الجمهورية الإيطالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس (الخميس)، عقب زيارة اطلع فيها أحمد العامري، برفقة السفير على مشاركة إيطاليا في فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام حتى 14 من نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة».

ورافق العامري السفير في جولة على قاعات المعرض، اطلعا خلالها على أبرز مشاركات المؤسسات الثقافية والمعرفية، وعدد من تجارب دور النشر وجديد إصداراتها، واستعرضا التحديات التي فرضتها الظروف التي مرت على العالم، وما حملته من فرص على مستوى استحداث آليات جديدة لتنظيم المعارض، والوصول لخيارات بديلة في التواصل والتفاعل على المستوى الدولي.