كتب صدرت بعد رحيل مؤلفيها

الشارقة (الاتحاد)

في جولة بين أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب تصادفك حكايات غريبة للكثير من الكتب المنتشرة بين رفوف دور النشر المشاركة في المعرض.

يروي صاحب دار المتوسط من إيطاليا، خالد سليمان الناصري، أن الشاعر أمجد ناصر الذي يُعرض ديوانه الشعري الأخير بعنوان «مملكة آدم» لم يكن واعياً على الحياة بسبب صراعه مع مرض عضال أثناء عملية صدور المجموعة، ليتوفاه الله بعد صدور الكتاب بأيام قليلة.

وفي جناح دار ماهي للنشر والتوزيع من مصر، يشير رئيس الشركة، الدكتور مجدي عبدالله، إلى أن الكاتب المصري إبراهيم الجويلي، الذي تعرض له الدار كتابه الأخير بعنوان «الشاطئ الآخر»، لقي مصرعه في العام الماضي بحادث سيارة.

ويذكر أحمد المرادي، صاحب دار التوحيدي من المغرب، أن الدار تعرض كتاباً بعنوان «أرخبيل الذاكرة» للمؤلف عبدالرحيم مؤدن، يتضمن تجربته الأدبية في أربع رحلات قام بها وتوفي بعد كتابة مخطوط الكتاب.

ويستعرض علي سماوي أحد موظفي مركز دراسات الوحدة العربية من لبنان، قصة كتاب «جينالوجيا الآخر» للكاتب عبد الغني عماد، مشيراً إلى صدور الكتاب في شهر مارس 2020، ووفاة مؤلفه في شهر أغسطس الماضي.

وتتحدث ياسمين الكواكبي، مديرة مبيعات في دار ملتقى الطرق من المغرب عن كتاب «الحوارات السياسية» للمؤلفة مليكة مالك، قائلة: «نعرض الكتاب في هذه الدورة من المعرض ضمن إصداراتنا تخليداً لذكراها».