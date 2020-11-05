نجاح الأعمال واستراتيجيات التواصل الاجتماعي

الشارقة (الاتحاد)

استضافت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، خبير الوسائط الرقمية زياد طارق في جلسة افتراضية نظّمتها محطة التواصل الاجتماعي عبر منصة «الشارقة تقرأ»، اطلع خلالها الجمهور على أهمية الاستراتيجيات التي ينتهجها المقبلون على إطلاق أعمال جديدة، في تحقيق أهدافهم ونجاح أعمالهم.

وحول أبرز الاستراتيجيات التي تسهم في نجاح الأعمال، أوضح طارق أن معرفة توجهات الأسواق، وحاجتها إلى المنتج، بالإضافة إلى متابعة المنافسين ومعرفة قوتهم وقدراتهم، فضلاً عن توظيف أساليب الدعاية والإعلان، تعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدد طارق 8 خطوات لتطبيق استراتيجية ناجحة تقود مسيرة العمل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأهداف التي تخدم المنتج، كحاجة الأسواق والأفراد إليه، والوصول إلى أسواق جديدة وعملاء جدد، واعتماد خطوات واضحة لتحقيق الأهداف.

وبيّن أن معرفة حاجات الناس وتوجهاتهم تأتي من ضمن الخطوات الثماني، وذلك لكونها تسهل من سرعة تقبلهم للمنتج خاصة إذا كان جديداً، كما أن معرفة أصحاب الأعمال المنافسين وجودة منتجاتهم تدخل ضمن الخطوات اللازمة للنجاح.