جناح متميز لـ«أبوظبي للإعلام» بمنصاتها الإعلامية والرقمية في «معرض الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام» عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك بصفتها الشريك الإعلامي للمعرض، وعبر جناح مميز يضم عدداً من منصاتها الإعلامية والرقمية.

وتأتي مشاركة «أبوظبي للإعلام»، في إطار أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى التواجد في أهم المعارض المتخصصة في المجالات الثقافية والفكرية والإعلامية، والمرتبطة بقطاعات النشر والتوزيع، وبما يتماشى مع جهودها لتعزيز التواصل والتفاعل مع الجمهور، وإيصال المحتوى الهادف والمتنوع، الذي تقدمه لمختلف الفئات الفكرية والثقافية عبر منصاتها الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة والرقمية.

وسيضم جناح «أبوظبي للإعلام» إصدارات من جميع علاماتها التجارية المطبوعة، من بينها صحيفة «الاتحاد»، ومجلة ماجد، ومجلة زهرة الخليج، ومجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، حيث سيتمكن زوار الجناح من التعرف على أحدث إصدارات الشركة والمواضيع المتنوعة والشيقة التي تحتويها، بالإضافة إلى استكشاف أقسام وخصائص منصة «محتوى» الرقمية. وبهذا الصدد قال عبدالرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام: «تفخر أبوظبي للإعلام بكونها الشريك الإعلامي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، حيث نؤكد من خلال مشاركتنا هذه على استمرار مساهمتنا في الارتقاء بصناعة النشر والكتب، وتعزيز ثقافة القراءة بين كافة شرائح المجتمع». وأضاف النعيمي: «إن هذا الملتقى الثقافي الذي يمتد تاريخه لنحو أربعة عقود يدعم مهمتنا نحو تعزيز المشهد الثقافي والفكري للدولة، عبر تسليط الضوء على المبدعين من الكتاب والمثقفين، ويما ينسجم مع خططنا التي تركز على توظيف المنصات الإعلامية المشاركة ضمن جناح أبوظبي للإعلام في سبيل تعزيز القراءة، فضلاً عن تعريف زوار المعرض بالمنصات الرقمية المتطورة والتطبيقات الإلكترونية التابعة لعلاماتنا التجارية، التي تسهم في وصول المحتوى المتنوع للجمهور». وستشارك كل من قناة ماجد ومنصة «محتوى» الرقمية بتنظيم فعالية «تجارب الأداء» لتسجيل أصوات عدد من شخصيات الرسوم المتحركة التي تقدمها «ماجد»، وقراءة مجموعة من نصوص الفيديوهات الخاصة بمنصة «محتوى» الرقمية، حيث سيتم تشجيع الجمهور على المشاركة في أعمال المنصة، واختيار عدد من المشاركين لتسجيل أصواتهم ضمن فعالية «كن صوت محتوى»، كما تستعرض شركتا «توزيع» و«المتحدة للطباعة والنشر» التابعتان لـ«أبوظبي للإعلام خدماتهما في طباعة وتوزيع المطبوعات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأوروبية، حيث ستقدم «توزيع» خصماً بنسبة 25% على خدماتها. ودعت «أبوظبي للإعلام» الجمهور والمتابعين إلى زيارة جناحها في المعرض بالقاعة رقم 6 المنصة رقم (N14).