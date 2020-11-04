الأمن الإلكتروني في جلسة «عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد)

استضافت فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت صباح أمس الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة جلسة افتراضية، نظّمتها محطة التواصل الاجتماعي عبر منصة «الشارقة تقرأ»، عرّف خلالها الخبير التقني أحمد عبدالغني بأهم الأساسيات المتعلقة بالحماية الإلكترونية وخصائص الأمن التقني وغيرها من المعارف. وتناول عبدالغني، مدير أول لوسائل التواصل الاجتماعي في شركة «كاسبرسكاي» العالمية المتخصصة بأنظمة الحماية، أبرز الخطوات اللاّزمة لتعزيز الوعي بالأمن الإلكتروني وضمان حماية بيانات الأفراد والشركات خلال تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، مقدماً حزمة من المعارف والنصائح الأساسية. وأكد الخبير التقني أحمد عبدالغني أن السلامة على شبكة الإنترنت أمر مهم وليست رفاهية، فهي تنعكس على السلامة الجسدية والنفسية للمستخدم، وقال: «مع تطور الوسائل التقنية من حولنا، وانتشار الأجهزة التي يمكن ربطها عبر شبكة الإنترنت كثرت المخاطر والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أثناء تواجده على الشبكة، والعديد من المتصفحين لا يدركون خطورة تقديم بياناتهم للمواقع غير الموثوقة، لأنه يوجد الكثير من تلك المواقع تأخذ قواعد بيانات الأشخاص وتمررها لشركات التسويق التي بدورها تقوم بإرسال العروض الترويجية، التي تستهدف من خلالها أولئك الأشخاص».

وتابع: «الإنترنت كوكب كبير يوجد فيه جزء مظلم وخطير، وهو المواقع غير المحمية التي لا تهتم بأمن الزوّار والمتصفحين، وهناك العديد من الخطوات لتفادي الوقوع بمخاطر خلال التواجد على شبكة الإنترنت، أبرزها عدم استخدام الأجهزة الملحقة مثل الكاميرات والميكروفونات إلا من خلال برامج موثوقة، وتشفير البيانات الخاصة، كما يجب الاهتمام بحماية الأجهزة عبر برامج متخصصة وعدم الوثوق بأي تقنيات مجهولة المصدر».

ونوّه عبدالغني لأهمية أن يكون الفرد على دراية كافية خلال تصفحه لشبكة الإنترنت، لأن الوعي هو العامل الرئيسي في الحدّ من خطورة التعرض لأي هجمات أو سرقات، مشدداً على أهمية التأكد من صحة وسلامة المواقع قبل إتمام أي عملية شراء واختيار برامج مكافحة فيروسات موثوقة، وتحديث قواعد بياناتها بشكل دوري.