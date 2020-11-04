زكي نسيبة يبحث مع سفيرة مالطا تطوير العلاقات الثقافية

أبوظبي (وام)

التقى معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، صباح أمس، ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثقافية وأوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات والمجالات كافة، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المُشترك في المجالين الدبلوماسي والثقافي. وأشار معالي زكي أنور نسيبة إلى إمكانية التعاون في العديد من المشاريع الثقافية بين البلدين الصديقين والتي من أهمها إقامة معرض فني يُبرز تاريخ مالطا في القرون الوسطى أو جذور لغة مالطا العربية.

من جانبها، أعربت سعادة سفيرة مالطا عن رغبتها بالتعاون الثقافي في مجالات عدة، كالشعر وتاريخ مالطا العربي، والتركيز على ما يربط بين ثقافة ولغة الدولتين.