«مكتبات الشارقة» تعزز مفهوم التماسك والانتماء

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مكتبات الشارقة العامة- وادي الحلو، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مساء أمس الثلاثاء، جلسة افتراضية بعنوان: «تماسك أسري تلاحم مجتمعي»، استضافت خلالها سالم النار الشحي، العضو السابق في المجلس الوطني، للحديث حول التماسك الأسري وأهميته في بناء عائلة مثالية ومؤثرة في المجتمع، وأسس التعليم والثقافة التي تبني الأسر وأهمية المشاركة والانتماء الوطني، وغيرها من المواضيع.

واستهل سالم النار الشحي الجلسة بتوجيه التهنئة لقيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة يوم العلم الذي وصفه بأنه أحد المظاهر المهمة التي تعكس التلاحم المجتمعي والأسري، ومناسبة تجدد سنوياً العهد بأهمية تماسك الأسرة خدمة لحاضر ومستقبل الوطن.

وأوضح الشحي أن الأسرة هي النواة الرئيسية للمجتمع والاهتمام بها يصب في مصلحة الارتقاء بمسيرة البناء المجتمعية، مشيراً إلى أن الأسرة الإماراتية لطالما كانت نموذجاً يحتذى، وسطّرت العديد من المنجزات التي عكست دورها المهم على صعيد بناء الدولة.

وقال الشحي: «الأسرة هي الغرس الأول للنهضة المجتمعية التي نشهدها اليوم، ولكن يجب أن نكون صريحين بأن حال العائلة اليوم يختلف عما كان عليه في السابق، لاختلاف الحياة وظروفها، وتطور الواقع، فالجميع مشغول بالعمل ووسائل التواصل المتطورة التي فرضت نفسها بشكل كبير، وانسحبت مظاهر الحياة في السابق وحلّ مكانها شكل مغاير لما كانت عليه في أذهان الذاكرة الوطنية».

وأضاف الشحي: «شهد التاريخ الحديث للدولة الكثير من التوصيات التي تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بأهمية بناء الأسرة، وهذه الوصايا تحتّم على الجميع تطبيقها والالتزام بها، كما يجب بناء الإنسان من الداخل لنبني أسرة قوية، ومن الضروري أن نرسّخ العادات والقيم الأصيلة».