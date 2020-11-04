بن ركاض والسفير السويدي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة (الاتحاد) - استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، اليوم الأربعاء، سعادة السفير السويدي في الإمارات هنريك لاندر هولم، وافتتحا معرض صور «أصحاب الهمم وإمكانية الوصول»، الذي يستضيفه جناح مملكة السويد المشارك في فعاليات الدورة ال 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وبحث العامري على هامش افتتاح المعرض فرص العمل المشترك والتعاون مع السفير السويدي، مؤكداً أن رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب تستند إلى رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى بناء علاقات متينة بين مختلف بلدان العالم على أسس المعرفة والكتاب.

وأشاد العامري بالتجربة الثقافية السويدية، والجهود التي تقودها لتعزيز القيم الإنسانية من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج الثقافية والمعارض الفنية والإبداعية، لافتاً إلى أن الشارقة تفتح أبوابها أمام مختلف الفعاليات التي تنهض بتجربة الإنسان المعرفية وذائقته الجمالية.

وفي كلمة افتتح فيها المعرض، قال السفير السويدي هنريك لاندر هولم: «يكشف المعرض قصصاً إنسانية متفردة لأشخاص من ذوي الإعاقة بالسويد ودولة الإمارات، ورغم أن تجارب العديد من البلدان تمثل نموذجاً رائداً للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، إلا أن أصواتهم لا تزال غير مسموعة بالقدر الكافي الذي يستحقونه، فأردنا إظهار روح الإيجابية والإصرار بداخلهم، وإلقاء الضوء على قدراتهم عبر عرض نماذج حقيقية قدمت الكثير بحياتها».

وأشاد سفير السويد بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من خدمات ودعم لذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً أنه لا بد من التوقف عن النظر إليهم كمجموعة منعزلة والبدء بالنظر إليهم كأفرادٍ لهم فقط احتياجات مختلفة داعياً الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في دمجهم وتمكينهم.