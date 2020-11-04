9 إصدارات متنوعة عن دار «روايات»

الشارقة (الاتحاد)

تطل دار روايات للنشر، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، على جمهور الأدب والمعرفة بتسعة إصدارات جديدة لعدد من كبار الكتّاب العرب والأجانب، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتنوّع إصدارات الدار الجديدة بين حقول الرواية والدراسات والشعر والقصة، ويبرز منها كتاب «جوهرة المراصد» للشاعر البحريني قاسم حدّاد، ورواية «وبر الأحصنة» للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان. وكتاب «الرجل الذي يعرف الإنجليزية» للكاتب الإماراتي أحمد أميري الذي يروي فيه مجموعة من المواقف التي عاشها أثناء تعلّمه اللغة الإنجليزية، واتخاذه لقرار السفر لأميركا لتعلّم اللغة، إلى جانب المجموعة الشعرية الأولى للشاعر السعودي عبدالله الناصر، التي تحمل عنوان «اللحاق بالرمل»، والمجموعة القصصية «بيت» للكاتب السعودي أحمد الحقيل.

فيما تطرح الدار رواية «تمثال دلما» للمؤلفة الإماراتية ريم الكمالي، وهي طبعة جديدة ومنقّحة من الرواية ذاتها التي نالت جائزة الشارقة للإبداع عام 2018، وتروي قصة الشاب نورتا وعلاقته بجزيرته دلما، وكتاب الدراسات «ما بعد الأغنية» للأديب والناقد السعودي أحمد الواصل، الذي يأتي في سياق مشروعه لدراسة الغناء الخليجي.

وتقدم الدار الجزء الثاني من الرواية الشهيرة «حكاية الجارية» للكاتبة الكندية الفائزة بجائزة البوكر البريطانية للعام 2019 مارغريت آتوود، بعنوان «العهود» ترجمة إيمان الأسعد، ورواية «ضوء الحرب» للمؤلف والشاعر الكندي مايكل أونداتجي، نقلها للعربية محمد عبد النبي.