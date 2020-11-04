«عن أي عين أتحدث».. تأملات سلطان العميمي

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن دار مداد للنشر والتوزيع كتاب بعنوان «عن أي عين أتحدث».. تأملات في الكتابة والأدب والترجمة والفن، لمؤلفه الكاتب والباحث سلطان العميمي. جاء الكتاب في 100 صفحة من القطع المتوسط، وضمّ مجموعة من المقالات التي كتبها العميمي بين عامي 2007 و2017، في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإماراتية والعربية، وهي مقالات تبحث في كثير من القضايا الثقافية والاجتماعية والإنسانية، يسلط الكاتب من خلالها الضوء على أحداث وشخصيات ومواقف ومناسبات متنوعة، طارحاً الكثير من التساؤلات، ومانحاً القارئ مساحة واسعة من التأمل والتأويل، حيث يتساءل الكاتب في البداية: كم عيناً نمتلك؟ وهل العين هي المفتاح الأول للتلقي والفهم والتأويل؟ أم أنها مجرد وسيط في ذلك؟

ومن العناوين التي اختارها الكاتب لمقالاته التي اختصت في الشؤون الثقافية والأدبية والشعر: «أدباء بلا جوائز، الإبداع والمفاهيم الخاطئة، عام القراءة والنور، يا زمن الأقلام، لماذا يقرأ الكاتب، الكتب لن تختفي، قطيعة بين أجيال الكتب، معلوف عن قرب، الثقافة والصالونات النسائية».

كما أن هناك عناوين لمقالات حول موضوع التراث والموروث الشعبي والمعاجم، منها «ملتقيات للحديث» و«حقيقة أم لا» و«في معاجم اللهجات». إلى جانب مقالات تحدث فيها الكاتب عن شخصيات أدبية كان لها حضورها، كمقالة بعنوان «على الباب» وفيها حديث عن الراحل أحمد راشد ثاني، وأخرى بعنوان «قلب الشرقاوي» وهي عن الشاعر الغنائي الكبير علي الشرقاوي، وكذلك مقالة عن عوشة بنت شملان وعوشة السويدي بعنوان «بين عوشة وعوشة».

أما المقالات التي اختصت في موضوع الترجمة، فمنها «أهمية الترجمة في التواصل وحوار الثقافات»، و«مصداقية الترجمة»، وغيرها من العناوين التي تناولت في معظمها الحياة الثقافية والفنية بمختلف تفاصيلها وقضاياها.