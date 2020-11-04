نخبة جديدة من مؤلفات سلطان القاسمي

الشارقة (وام)

تعرض «منشورات القاسمي» لزوار معرض الشارقة للكتاب الـ39 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، هذا العام نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار وبلغات مختلفة.

ومن أبرز المؤلفات الجديدة لسموه، كتاب محاكم التفتيش: تحقيق الشيخ الدكتور سلطان القاسمي: إصدار: 2020، حيث صدر الكتاب مطلع أغسطس 2020، وجاء الكتاب في نسختين عربية وإسبانية، وكذلك كتاب سجل مكاتبات السلطان برغش- سلطان زنجبار، ومنها ما هو بخطه 1296هـ/‏1878م إلى جانب رواية: الحقد الدفين النسخة البرتغالية والإسبانية إصدار: 2020م.

كما تعرض منشورات القاسمي في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام كتاب: سرد الذات - النسخة الأوردية ومختارات مسرحية: «هولاكو» و«شمشون الجبار» و«النمرود» و«داعش والغبراء» - النسخة البولندية.. إلى جانب النسخة الإنجليزية من مجلد أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 1972م- 2018م - في ثمانية أجزاء ورواية بيبي فاطمة وأبناء الملك - النسخة الإسبانية ومسرحية النمرود - النسخة الإسبانية.