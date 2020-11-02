ندوة «المتاحف بإطارٍ جديد» تبحث التحديات والمسؤوليات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي عن البرنامج المفصّل للندوة الرقمية التي ينظمانها تحت عنوان «المتاحف بإطارٍ جديد»، والتي تمتد على ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 نوفمبر 2020، والمتاحة مجاناً أمام الجمهور. وستشهد الندوة برنامجاً يومياً من الحلقات النقاشية، والمجموعات، والكلمات الرئيسية التي يلقيها قادة من حول العالم، من بينهم معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وجان-لوك مارتينيز، مدير عام متحف اللوفر في فرنسا، وكوامي أنتوني آبيا، أستاذ في الفلسفة والقانون، في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي، وكريستوف بوميان، فيلسوف ومؤرخ وكاتب، ونجوم الغانم، شاعرة ومخرجة.

ستتيح الندوة للحضور فرصة الاستماع إلى العلماء والأكاديميين والفنانين وخبراء المتاحف من حول العالم وهم يناقشون المسؤوليات والتحديات الجديدة التي تواجه قطاع المتاحف في المرحلة الراهنة، فضلاً عن الفرص المبتكرة التي يمكن للمتاحف الاستفادة منها. إلى جانب ذلك، ستفتح الندوة المجال أمام المساهمات الجماعية للباحثين والأكاديميين والفنانين من المشاهير والناشئين وخبراء المتاحف العالمية من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مناقشة مستقبل المتاحف الفنيّة وإعادة تصوّره.

يتمحور النقاش في الندوة حول ثلاث ركائز رئيسية يتم تصنيف المتاحف بناءً عليها، وهي «المجموعات الفنية» في 16 نوفمبر، و«المبنى أو الموقع» و«الأشخاص» الجزء الأول في 17 نوفمبر، و«المبنى أو الموقع» و«الأشخاص» الجزء الثاني في 18 نوفمبر.

في هذا السياق، أشار مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، إلى الموضوعات التي ستسلط الندوة الضوء عليها قائلاً: «نفخر بقدرتنا على استضافة هذه النقاشات الافتراضية الهامة في مثل هذه الأوقات المفصلية، بصفتنا متحفاً حديثاً في مدينة ريادية، إذ حان الوقت الآن لمناقشة كيفية المضي قدماً في نماذج جديدة لتحفيز الجماهير على التفاعل مع المتاحف ولعرض مجموعاتنا الفنّية. مما لا شك فيه أننا لن نعثر على جميع الإجابات على هذه التحديات المعقدة في غضون ثلاثة أيام، ولكن من الضروري البحث عن حوار مستمر بين النظراء العالميين، ومواصلة تبادل الخبرات والأفكار من أجل ترسيخ قطاع متاحف مرن ومستدام وملائم».

من جهتها، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «تلعب الجامعات والمتاحف دوراً مميزاً في المجتمع المدني كمؤسسات للتعلم والاكتشاف، ونسعى من خلال هذه الندوة لبدء حوار يكون شاملاً ومبنياً على التفاؤل بين المتخصصين في المتاحف والعلماء والفنانين وغيرهم حول أهمية المتاحف ومستقبلها، فهذا هو الوقت المناسب للتفكير في كيفية تحويل التعريفات التقليدية للمتحف، والتساؤل حول ماهية المتاحف، وإعادة تصور كيف يمكنها بناء التواصل والمجتمع».

تجدر الإشارة إلى أن المتخصصين في المتاحف من جميع أنحاء العالم التقوا في سلسلة اجتماعات عقدت قبل الندوة، والتي جاءت تحت عنوان «أصوات بلا إطار»، لإعادة النظر في الركائز الثلاث وتحديد الأسئلة الرئيسية التي يرغبون كمتخصصين وفنانين، ضمن مجال المتاحف، في تناولها في إطار الندوة.