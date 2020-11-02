«تراث الإمارات» يشارك في معرض «الشارقة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات في الدورة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، وذلك في الفترة من 4 نوفمبر وحتى الرابع عشر منه.

ويقدم جناح النادي هذا العام عدداً من الإصدارات الحديثة، التي تتناول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وهويتها الوطنية، بالإضافة إلى أربعة من دواوين الشعر النبطي الجديدة.

وضمن فعاليات المعرض، تشهد منصة توقيع الكتب مساء العاشر من نوفمبر، توقيع عدد من الكتب الجديدة التي أصدرها نادي تراث الإمارات، وهي: «ملابس وحلي سكان إمارة أبوظبي» لبثينة القبيسي، «‏البلديات في الإمارات نشأتها وتطورها» لخالد يحيى البكيل، «مع المخطوطات والمصادر» لعبدالله يحيى السريحي. وأوضح مسؤول جناح النادي في المعرض، بدر الأميري مدير مكتبة زايد والمعارض في نادي تراث الإمارات، أن جناح النادي هذا العام يشهد توفر أكثر من 120 عنواناً متنوعاً، تغطي كافة الجوانب في تاريخ وتراث الدولة، وقال: إن مشاركة النادي في معرض هذا العام الاستثنائي، جاءت من منطلق حرص نادي تراث الإمارات على تسجيل حضوره في هذا المحفل الكبير والمهم، منوهاً إلى أن النادي ظل مشاركاً دائماً في معارض الكتاب داخل الدولة وخارجها على مدى السنوات الماضية، تحقيقاً لرسالته في نشر التراث والتعريف به، حيث يعد جناح النادي مقصداً للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتراث، إذ يوفر تشكيلة متنوعة ومهمة من الكتب والدراسات والدواوين الشعرية التي تحفظ الإرث الفكري والثقافي لدولة الإمارات.